وفاة الصحفي والناشر السوري رياض الريس عن عمر ناهز الـ 83 عامًا

توفي، اليوم السبت، الناشر والصحفي السوري رياض نجيب الريس، عن عمر ناهز الـ 83 عامًا.

والريس كاتب وناشر له نحو 30 كتابًا، ومسيرة إنجازاته تشمل: صحيفة ”المنار“ في لندن، ومجلة ”الناقد“، ومجلة ”النقاد“، ومكتبة ”الكشكول“ التي افتتحها في العاصمة البريطانية لندن، ثم دار النشر التي تحمل اسمه.

والراحل من مواليد دمشق العام 1937، وهو الابن الأول للصحفي نجيب الريس من زوجته الثالثة راسمة سمينة، وعمل ”الريس“ مع كامل مروة مؤسس جريدة الحياة، الذي وفّر له فرصة العمل مراسلًا صحفيًا في فيتنام العام 1966، ثم واصل تلك التجربة مع غسان تويني في النهار.

وللريس عدة مؤلفات، أبرزها:“الخليج العربي“ و“رياح التغيير“، ”رياح الجنوب“، ”رياح الشرق“، ”صحفي ومدينتان“، ”أرض التنين الصغير: رحلة إلى فيتنام“.