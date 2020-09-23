النيابة الكويتية ترفض إخلاء سبيل الفاشينيستا جمال النجادة

رفضت النيابة العامة في الكويت طلبًا مقدمًا من الفاشينيستا جمال النجادة، يقضي بإخلاء سبيلها عقب التحقيق معها بشأن التسجيل الصوتي المنسوب إليها، والذي تضمن حديثا وُصف بالمسيء إلى النيابة العامة، واتهام أعضائها بالرشوة.

وقال مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ الكويتية: إن النيابة العامة قررت استمرار حجز جمال النجادة لليوم الثالث على التوالي، لاستكمال التحقيقات معها بتهمة الإساءة لرجال القضاء.

وأكد المصدر أن النيابة الكويتية بررت موقفها برفض إخلاء سبيل جمال النجادة، التي تم إلقاء القبض عليها الإثنين الماضي، لحين البتْ في صلتها بتسجيل صوتي مسيء للنيابة العامة.

وأوضح أن النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي لمقارنة صوتها مع التسجيل الصوتي المتداول في مواقع التواصل، وذلك عقب إنكار المتهمة أن هذا الصوت يعود لها.

لليوم الثالث على التوالي.. «النيابة» ترفض إخلاء سبيل الفاشنيستا #جمال_النجادة • استمرار حجزها لاستكمال التحقيقات معها بتهمة الإساءة لرجال القضاء • مصدر لـ «القبس»: النيابة تنتظر تقرير #الطب_الشرعي.. لمضاهاة صوتها مع التسجيلhttps://t.co/e5IzlSccZ4 — القبس الإلكتروني (@alqabas) September 23, 2020

ونفت جمال النجادة، أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة في الكويت، صلتها بالتسجيل الصوتي المنسوب إليها، حيث أنكرت علاقتها بالتسجيل، قائلةً إن ”هذا التسجيل ليس لها، وإن الصوت ليس صوتها، نافيةً إطلاقها للحديث الوارد فيه“.

وتم ضبط النجادة بعد اتهامها بالإساءة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية، في مقطع صوتي منسوب لها انتقدت فيه ملاحقة النيابة العامة للمشاهير، على خلفية التحقيق معها ومع مجموعة من المشاهير بقضية غسيل الأموال وتضخم الحسابات.

وانتقدت الفاشينيستا في المقطع المنسوب إليها ملاحقة النيابة لها وللمشاهير الآخرين، قائلة إنهم ”لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات“.

وكانت النجادة من بين المشاهير الذين خضعوا للتحقيق على دفعتين في الأسبوعين الماضيين، بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسيل الأموال للنيابة العامة للتحقيق معهم، ليتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات من التحقيق بكفالات مالية متفاوتة، لتبلغ كفالة النجادة عشرين ألف دينار (نحو 65600 دولار).