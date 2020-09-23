إيمان فيصل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أُصيبت الممثلة والمخرجة الكويتية إيمان فيصل، وعدد من صديقاتها المقربين منها بفيروس ”كورونا“ المستجد ”كوفيد -19“.

ووثقّت إيمان فيصل، مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ ظهرت فيه وهي تقود سيارتها حيث بدا أنها عائدة من مكان أجرت فيها فحص ”كورونا“ الذي أظهر نتيجتها ”إيجابية“ إذء أكدت أنها عائدة كي تحجر نفسها في المنزل.

وقالت إيمان فيصل: ”قدر الله وما شاء فعل.. كورونا عادي الحمد لله بروح أحجر نفسي.. لا حدا يكلمني عن الرفقة لأن أنا أول مرة بحياتي أشوف جروب (ربع) كلهم كورونا مع بعض“.

وأضافت ”أحسن من كده رفقة وجروب شنو يعني الله لا يحرمني منكم ربعي كلهم كورونا.. يلا نحجر عمرنا مع بعض أيام ونطلع“.

وأكدت إيمان فيصل أنها أُصيبت بعدة أعرض بينها ارتفاع في درجة الحرارة وفقد حاستي الشم والتذوق، مطالبًة بمساعدتها في العودة لللإحساس بهاتين الحاستين مجددًا كون هذا أكثر ما يزعجها.

من جانبها نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة للفنانة إيمان فيصل عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ وعلّقت قائلًة: ”إصابة الفنانة ايمان فيصل بفيروس كورونا.. سلامات امون وخطاج السو.. بإذن الله طالعة من الشر وواثقه إنك واح تنتصرون عليها و تمردغين الكورونا“.

https://www.instagram.com/p/CFcs9g9MFbi/

والفنانة إيمان فيصل من مواليد 5 ديسمبر عام 1989، وهي ممثلة كوميدية ومخرجة كويتية معروفة وحاصلة على شهادة بالتمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.

بدأت إيمان فيضل التمثيل عام 2013 بالأدوار الصغيرة خلال المسرح، وكان لها دور متميز في رمضان الماضي من خلال شخصية الصحفية ”سارة“ التي جسدتها من خلال المسلسل التلفزيوني ”هيا وبناتها“.