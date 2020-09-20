الكويت.. استدعاء الفاشنيستا جمال النجادة للتحقيق بتهمة الإساءة للنيابة العامة (فيديو)

أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، أمرا بضبط وإحضار الفاشنيستا جمال النجادة للتحقيق معها بعد اتهامها بالإساءة إلى النيابة العامة بتسجيل صوتي، وفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وتم إصدار أوامر الضبط بعد اتهام الفاشنيستا بالإساءة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية بمقطع صوتي منسوب لها انتقدت فيه ملاحقة النيابة العامة للمشاهير، على خلفية التحقيق معها ومع مجموعة من المشاهير بقضية غسيل الأموال وتضخم الحسابات.

تأكيداً لما نشرناه..

صدور أمر بضبط الفاشنيستا ⁧جمال النجادة⁩ على خلفية إساءتها للنيابة العامة في تسجيل صوتي pic.twitter.com/m16Hhc468u — خبر عاجل (@Breakingkw) September 20, 2020

وانتقدت الفاشنيستا في المقطع المتداول ملاحقة النيابة لها وللمشاهير الآخرين، قائلة: ”إنهم لا يملكون مبالغ كبيرة تتطلب كل هذه الملاحقات، في الوقت الذي تتجاهل فيه النيابة ملاحقة سارقي المليارات“، وفقا لقولها.

الفاشنيستا جمال النجادة: تلاحقون المشاهير الذين يملكون 3 مليون.. وتهدون أهل المليارات ؟ pic.twitter.com/8teFcFa6MH — المجلس (@Almajlliss) September 14, 2020

وكانت النجادة من بين المشاهير الذي خضعوا للتحقيق في الأسبوعين الماضيين، بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسيل الأموال للنيابة العامة للتحقيق معهم، ليتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات من التحقيق بكفالات مالية متفاوتة.

وشملت الدفعتان (مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، جمال النجادة، نهى نبيل، عهود العنزي، فوز الفهد، شفاء الخراز، إضافة إلى مشاري بويابس، يعقوب بو شهري، وزوج نهى نبيل).

ووجهت النيابة للمشاهير تهمة غسيل الأموال والإعلان عن السلع والخدمات دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، ومخالفة قانون حماية المستهلك.