هند القحطاني تثير جدلًا بدفاعها عن رقص ابنتيها عبر "تيك توك" (فيديو)

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب دفاعها عن رقص ابنتيها ”رؤى“ و“ربا“ في فيديوهات عبر تطبيق ”التيك توك“.

وواجهت هند القحطاني، اتهامات عقب ظهور ابنتها الصغيرة ”ربا“ في فيديو وهي ترقص عبر ”تيك توك”، بأنها تجهزها كي تكون من المشهورات كما فعلت مع ابنتها الكبرى رؤى.

ووثقت هند القحطاني، مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ ظهرت فيه وهي تستعرض رسائل اتهامات المتابعين لها والتي وصلتها عبر بريدها الخاص وتضمنت انتقادات عن رقص ابنتيها الصغيرتين.

وردت هند القحطاني، على ناشط في سناب شات قال لها إنها“تصنع تاريخًا سيئًا لابنتيها، وإنه عند طلبهما للزواج والسؤال عن تاريخهما سيتضح أنهما رقصتا على ”التيك توك“، وإن ما تفعله لابنتيها عرض للسلع“، حيث وصفته الناشطة السعودية بـ“الجنون“.

وأبدت القحطاني اندهاشها من الثقة التي يتحدث بها، ورأت أن“أمثال هذا الشخص من المجانين الذين يظنون أن ابنتيها ستتزوجا بطريقة همجية“، وقالت:“خلاص يا عالم، يا أخي، اعرفوا قدر أنفسكم، تراكم تجاوزتم الحدود“.

#هند_القحطاني سنابه اليوم جلدد مو طبيعي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/exvyptOuQo — سارا الحربي (@s_8_8) September 19, 2020

وأكدت هند القحطاني أنها لا تجهز ابنتيها لـ“جذب أنظار الشباب أو الرجال“ كما وصفت متابعة تدعى ”خلود“، حيث أكدت أنه لا يستطيع أحد أن يقترب من ابنتيها أو منها أو أن يمس شعرة من رؤوسهن واصفة تلك المتابعة بـ“المنحلة“ .

وتابعت هند القحطاني، في معرض دفاعها عن ابنتيها أنها لا تمانع بأن تعبّرا عن فرحتهما بالرقص من خلال فيديوهات عبر ”تيك توك“، منوهة إلى أن ابنتيها مثلهما مثل أي شخص يرقص عبر هذا التطبيق، معقبة بأن الرقص يجلب البهجة، والسعادة، والسرور.

وأشارت ”القحطاني“ إلى أن رقص ابنتيها من خلال ”تيك توك“ ليس ”عهرًا ودعارة“، موجهة حديثها للمتابعة، بالقول:“أنت العهر في تفكيرك.. تفكيرك مليء بالعهر، أنت والذين يفكرون مثلك“.

وعبرت القحطاني عن غضبها من تلك التعليقات، واصفة من يتحدثون بهذه الطريقة معها بأنهم ”متخلفون“، مضيفة:“ماخذين في أنفسكم مقلبًا، يا أخي اصحوا، ما هذا التخلف، على بالكم أي شيء نسويه هو عشان نجذبكم ونجذب رجالكم“.

واستطردت هند القحطاني:“أيها المتخلفون، وأقصد الفئة التي مثل خلود وهي فئة -للأسف- ليست قليلة بل كثيرة.. حبيبتي المختلة، ابنتاي هما طفلتان، يعني رؤى عمرها 13، وربا دخلت 11″.

وهددت القحطاني المتابعة برفع دعوى قضائية ضدها:“كل ما سوينا أي شيء على بالهم إنه نريد جذب الذكور في العالم العربي، والله ما طقينا لهم خبرًا، والله لو يجي واحد منهم يتقدم بالحلال سيُرفض.. مجانين“.

#هند_القحطاني والله انكم فعلًا مجانين ولا عندكم عقول ، لان بناتها للآن ما وصلوا الـ 18 ونظرتكم لهم بهالشكل المختل. pic.twitter.com/5y7PpLYLNS — ة (@__22Q) September 19, 2020

ووجه أحد المتابعين انتقادًا لهند القحطاني بأنه“ليس من المعقول أن يستقيم الظل والعود أعوج“، حيث دعت عليه بكسر ضلعه، وطالبته بأن يهتم بشؤونه، كما وصفته بـ“المتخلف“.

ووصفت هند القحطاني الرقص من خلال ”تيك توك“ بأنه تعبير عن الفرح:“كل الناس يرقصون من خلال الـ(تيك توك)، وأنا عندي التعبير عن الفرح من خلال الرقص هو سر الحياة، وبلسم الجراح، يعني حتى الرقص تحرمونه؟!“.

واستنكر مدونون سعوديون عبر هاشتاغ #هند القحطاني دفاعها عن ابنتيها الصغيرتين بسبب رقصهما عبر ”التيك توك“، حيث احتل هاشتاغ #هند القحطاني صدارة الترند السعودي، إذ تشكلت الآراء بين منتقدين ومكذبين لها بشأن سن ابنتيها وأنهما ما زالتا صغيرتين على الرقص، بينما تطرق آخرون لتأييدها في حديثها وأنها وابنتيها أحرار في أفعالهن بل ووصفوها بالملكة.

وغردت روان قائلة:“‏‎#هند_القحطاني أكرهكم، أكرهكم، عندكم قذف الشرف مثل السلام عليكم، وأغلب الذين يسبون الناس مستشرفون…لو فيكم خير لكنتم دعوتم لها أن يهديها الله، بس أنتم تحبون الكلام عمومًا، يعافي الله المبتلى ويبتلي المعيّر“.

#هند_القحطاني اكرهكم اكرهكم عندكم قذف الشرف زي السلام عليكم وأغلب الي يسبون الناس مستشرفين…لو فيكم خير تدعون لها الله يهديها بس انتم تحبون الكلام عموما يعافي الله المبتلى ويبلي المعير 👌🏻 pic.twitter.com/FEwfTn4Jvn — -روانّ🕸. (@RAWANALATWUI) September 19, 2020

وقالت مغردة أخرى:“#هند_القحطاني، والله أنكم فعلًا مجانين، ولا توجد عقول لديكم، لأن ابنتيها للآن ما وصلتا سن الـ 18، ونظرتكم لهما بهذا الشكل المختل“.

#هند_القحطاني والله انكم فعلًا مجانين ولا عندكم عقول ، لان بناتها للآن ما وصلوا الـ 18 ونظرتكم لهم بهالشكل المختل. pic.twitter.com/5y7PpLYLNS — ة (@__22Q) September 19, 2020

وعلق آخرون:“شو ما وصلتا سن الـ 18؟! البنت متى عدّت سن الـ 15 خلاص تغطي وتستر نفسها، و“متناقضة، وطاقة خبرًا لكل العالم، يكفي وهي تمشي على الشارع تصور تلتفت من جميع الجهات لعل وعسى أحد يعطيها وجهًا“.

وكتب معلقون:“والله لا يهمها أي أحد بالمرة لا في الشارع ولا غيره“، و“نسيت أو تناست أنه كما هنا يوجد رب هناك رب، اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا“، و“هبل، صدّقت، أنا طالعة عشان أفتك من رجالكم مو عشان أرجع لهم، اصحوا جد“.

وش اللي ما وصلو 18 البنت من تعدي 15 خلاص تغطي نفسها وتستر نفسها — A (@A24872670) September 19, 2020

وتابعت مغردة:‏‎“#هند_القحطاني، وش عنده كلب الزواج هذا الذي يربط كل شيء بالزواج؟! حسّسني أنهن لا يستطعن العيش دون ذكور، ولّا كلاب الشهوة الذين يعتقدون أنها تلبس وتتكشخ عشان تثير شهواتهم الحيوانية! إلى متى هذه الاعتقادات الغبية عند الذكور، وكل حياتهم هذه الأفكار السطحية؟!، أسأل الله أن يبيدكم وينصرها“.