أول ظهور للفنانة فخرية خميس بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي وكورونا (فيديو)

ظهرت الفنانة العُمانية فخرية خميس، في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، وذلك للمرة الأولى عقب إعلان إصابتها بسرطان الثدي بالتزامن مع إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت فخرية خميس، إن الفريق الطبي المعالج لها قرر تأجيل علاجها من سرطان الثدي بسبب التهاب صدرها تأثرًا بأعراض كورونا، وذلك خوفًا عليها من تأثر مناعتها، إذْ كان من المقرر أن تبدأ جلسات الكيماوي، الأحد الماضي.

ووجهت فخرية خميس، الشكر لمن حاول الاطمئنان عليها والدعاء لها بالشفاء، قائلة:“أنا من يومين بس في المستشفى، وكان من المفروض أن أبدأ العلاج بالكيماوي، لكن عشان صدري ملتهب خافوا عليَّ من ضعف المناعة“.

وأكدت فخرية خميس أنها ستبدأ جلسات العلاج بالكيماوي، بعد أسبوع، حيث ثمّنت دعوات الكثيرين لها، معقبًة:“جزاكم الله كل خير، والله يشفيني ويشفي كل مريض.. انتبهوا على حالكم، وعلى صحتكم، أحبكم في الله“.

وأشارت فخرية خميس إلى أنها تتواجد حاليًا داخل المستشفى السلطاني بقسم العزل الخاص بـ“كوفيد – 19″، متابعًة:“شكرًا لكل من تواصل معي، في ميزان حسناتكم، ولا أستطيع الرد، ولا أمسك التلفون على طول“.

واختتمت الفنانة العُمانية قائلًة:“صعب والله، يرهقني الرد على الواتس أب.. شكرًا لتواصلكم مع الأهل، هم أولى بتوصيل المعلومة الصحيحة من غير قصور على الباقين“.

يذكر أن آخر أعمال ”فخرية خميس“ هو مشاركتها في المسلسل الكويتي ”أم هارون“ من بطولة حياة الفهد، ونخبة من الممثلين في الخليج، وعرض خلال شهر رمضان الماضي.