أول ظهور للفنانة فخرية خميس بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي وكورونا (فيديو)

كشفت الفنانة العمانية فخرية خميس عن تطورات حالتها الصحية وذلك بعد إصابتها بالسرطان وكورونا، وأضحت الفنانة فخرية خميس أنه تم تأجيل البدء في جلسات الكيماوي بسبب التهاب صدرها، مشيرة إلى أن الأطباء خافوا من أن يؤثر ذلك على مناعتها