نتفليكس تعرض معركة الأميرة ديانا مع الشره المرضي في "The Crown"

من المقرر أن تعرض منصة الترفيه الأمريكية نتفليكس في الموسم المقبل من الدراما التلفزيونية ”The Crown“ معركة الأميرة ديانا المفجعة مع الشره المرضي، في خطوة قد تتسبب في صدام بين الأميرين هاري وويليام.

المسلسل، المقرر عرضه في نوفمبر المقبل، من المقرر أن يكشف عن فترة مظلمة للعائلة المالكة.

وكشف أصدقاء مقربون في وقت سابق أن اضطراب الأكل المدمر الناجم عن زواجها المنكسر تسبب في بدء ”تلاشي“ أميرة ويلز.

وفي موسمه الرابع المقبل، سيصور المسلسل الناجح لبيتر مورغان، معاناة ديانا في الثمانينيات لأول مرة، ما يجعل وليام وغيره من كبار أفراد العائلة المالكة ”غير مرتاحين بشكل لا يصدق“.

ويأتي ذلك بعد أن وقعت ميغان ماركل والأمير هاري صفقة ضخمة مع شركة نتفليكس، قيل إنها تبلغ قيمتها حوالي 75 مليون جنيه إسترليني.

جاء ذلك بعد أن سعى دوق ودوقة ساسكس إلى أن يصبحا ”مستقلين ماليا“ بعد أن تراجعا عن دوريهما بين كبار أفراد العائلة المالكة في بداية هذا العام.

وفي الموسم القادم سوف يتم تصوير الممثلة إيما كورين، البالغة من العمر 24 عاما، والتي تقوم بتجسيد دور الأميرة ديانا، وهي تتقيأ بعد تناول الطعام.

كما كشفت شركة الإنتاج Left Bank Pictures أن جمعية ”BEAT“ الخيرية المعنية باضطراب تناول الطعام ستكون موجودة وقت التصوير، للتأكد من أن تصويرهم للشره المرضي للأميرة ديانا في الموسم الرابع كان دقيقا وتم التعامل معه بحساسية.

وكشف مصدر لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن الأمير ويليام وغيره من كبار أفراد العائلة المالكة يشعرون بعدم الارتياح تجاه هذه الدراما، بالإضافة إلى شراكة الأمير هاري مع الشركة التي تقوم ببثها.

وأضاف: ”إنها الأحدث في سلسلة طويلة من نقاط التوتر بين الأخوين، لكن هناك القليل من الموضوعات الأكثر حساسية من محنة والدتهما“.

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الرابع القادم المرتقب سيأخذ ديانا من أيامها الأولى كمساعدة تدريس خجولة في رياض الأطفال إلى أميرة خيالية وشخصية عالمية بارزة، فضلاً عن استكشاف الأيام الأولى لزواجها الكارثي من الأمير تشارلز.