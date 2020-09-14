الأمن الأردني يستدعي زوج ديانا كرزون معاذ العمري في ليلة زفافه

أكدت مواقع محلية أردنية ليل الاثنين استدعاء الأمن الأردني، زوج الفنانة ديانا كرزون، الإعلامي معاذ العمري، فور انتهاء حفل الزفاف.

وأقام العمري وكرزون، حفل زفاف صغيرا، في إحدى المزارع بمدينة السلط،بعدد محدود من العائلة والأصدقاء.

و أكدت مصادر مطلعة التزامهما بقانون الدفاع بما يختص بعدد الحضور بألا يتعدى 20 شخصا، إلا أن القانون ذاته بات يمنع إقامة الأفراح أو العزاء، جراء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من زفاف الفنانة الأردنية ديانا كرزون، والتي نشرتها شقيقتها زين كرزون وأصدقاؤهم الذين حضروا الحفل.

https://www.instagram.com/p/CFH2_xGhkoQ/

ووثقت مقاطع الفيديو خروج الفنانة الأردنية من منزلها في العاصمة عمان برفقة زوجها معاذ العمري مع الأهل والأصدقاء، في طريقهم لمكان الحفل.

وكانت ديانا كرزون، قد أعلنت في وقت سابق عن زواجها الاثنين، من خطيبها الإعلامي معاذ العمري، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في ”إنستغرام“ عبر نشر صورة جمعتهما معا.

وقالت كرزون في تعليقها على الصورة: ”بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين“.