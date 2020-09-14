الأمير عبدالله بن بندر يستجيب لنداء ناصر القصبي بشأن الفنان خالد سامي

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أعلن الفنان السعودي ناصر القصبي مساء اليوم الاثنين عن تجاوب سريع من وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر مع الوضع الصحي للفنان خالد سامي الذي يرقد بمستشفى