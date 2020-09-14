15 سبتمبر

الأمير عبدالله بن بندر يستجيب لنداء ناصر القصبي بشأن الفنان خالد سامي

الأمير عبدالله بن بندر يستجيب لنداء...

أعلن الفنان السعودي ناصر القصبي مساء اليوم الاثنين عن تجاوب سريع من وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر مع الوضع الصحي للفنان خالد سامي الذي يرقد بمستشفى

المصدر: فريق التحرير

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أعلن الفنان السعودي ناصر القصبي مساء اليوم الاثنين عن تجاوب سريع من وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر مع الوضع الصحي للفنان خالد سامي الذي يرقد بمستشفى الحرس بالرياض.

وكتب القصبي في تغريدة على تويتر: ”شكراً من القلب لاهتمام ومبادرة سمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر وتجاوبه السريع لوضع الفنان خالد سامي الصحي“.

وكان الفنان القصبي قد ناشد في وقت سابق اليوم عبر حسابه في موقع ”تويتر“، وزير الصحة توفيق الربيعة بسرعة التدخل لإجراء عملية زراعة كبد للفنان خالد سامي، واصفًا  وضعه بـ“الخطير“.

وأكد ”القصبي“ في تغريدة له: أن ”الفنان خالد سامي يرقد حاليًا في مستشفى الحرس بالرياض، ووضعه الصحي الحالي خطير ويتدهور بسرعة“.