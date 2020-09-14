الأمير عبدالله بن بندر يستجيب لنداء ناصر القصبي بشأن الفنان خالد سامي

أعلن الفنان السعودي ناصر القصبي مساء اليوم الاثنين عن تجاوب سريع من وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر مع الوضع الصحي للفنان خالد سامي الذي يرقد بمستشفى الحرس بالرياض.
وكتب القصبي في تغريدة على تويتر: ”شكراً من القلب لاهتمام ومبادرة سمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر وتجاوبه السريع لوضع الفنان خالد سامي الصحي“.
شكراً من القلب لأهتمام و مبادرة سمو رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر وتجاوبه السريع لوضع الفنان خالد سامي الصحي
— ناصر القصبي (@algassabinasser) September 14, 2020
وكان الفنان القصبي قد ناشد في وقت سابق اليوم عبر حسابه في موقع ”تويتر“، وزير الصحة توفيق الربيعة بسرعة التدخل لإجراء عملية زراعة كبد للفنان خالد سامي، واصفًا وضعه بـ“الخطير“.
وأكد ”القصبي“ في تغريدة له: أن ”الفنان خالد سامي يرقد حاليًا في مستشفى الحرس بالرياض، ووضعه الصحي الحالي خطير ويتدهور بسرعة“.