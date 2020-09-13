الملك عبدالله يتدخل لإنهاء معاناة الفنان الأردني محمد الختوم

تدخل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني؛ لإنهاء معاناة الفنان محمد الختوم، بعد أشهر طويلة من معاناته مع المرض.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أنه بناء على توجيهات ملكية، نقلت كوادر الخدمات الطبية الملكية الفنان الختوم، من منزله الكائن في إحدى ضواحي العاصمة عمان، بواسطة سيارة إسعاف مزودة بفريق طبي وتمريضي، إلى مدينة الحسين الطبية.

وكان الفنان الختوم قد رقد على سرير الشفاء في بيته منذ بضعة أشهر، مستعينا بجهاز الأكسجين ليساعده على التنفس، حيث يعاني من تليف على الرئتين ويحتاج زراعة رئة بشكل عاجل، فيما أكدت وسائل إعلام محلية، أنه لا يملك المال الكافي لتلقي العلاج في المستشفى.

وكان قد تصدر وسم ”#علاج_الفنان_محمد_الختوم“ في الأيام الماضية مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وسط مطالبات بتأمين علاج الفنان الذي جسد أدوارًا عديدة بمسلسلات بدوية ما زالت راسخة في عقول الأردنيين والعرب.

وطالب أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإنقاذ صحة الفنان وتأمين علاج له ”إكراما له ولما قدمه للشاشة الأردنية“.

وبدورهم هاجم أردنيون نقابة الفنانين الأردنيين بسبب ما أسموه ”تقصيرها بحق نجوم الفن الأردني وأعمدتها“.

يذكر أن الفنان محمد الختوم قد ولد عام 1950، وهو عضو نقابة الفنانين الأردنيين.

وقدم الختوم عددا من الأعمال التلفزيونية، مثل: ”المطاريد، شمس الأغوار، الطواحين، جروح، أيام عصيبة، وجه الزمان، الطوفان، لوحة حب“، كما له بعض الأعمال المسرحية، ومنها: ”اللعبة، خادم سيدين، الساحر بطيخة، من حقي أتزوج“.