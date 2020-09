محمد رمضان يعلن حصوله على "الإقامة الذهبية" من الإمارات

View this post on Instagram

شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة #دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي ♥️🇦🇪🤝🇪🇬 #ثقة_في_الله_نجاح ☝🏽 #uae #egypt #محمد_رمضان