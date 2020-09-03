محمد رمضان يعلن حصوله على "الإقامة الذهبية" من الإمارات

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الخميس، حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، والتي تخول صاحبها بالإقامة في الدولة مدة 10 سنوات دون تجديد.

وتقدم رمضان عبر حسابه في ”إنستغرام“ بالشكر لنائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، واصفا حصوله على الإقامة الذهبية ”أجمل هدية“.

وقال رمضان: ”شكرا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، وشكرا حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي“.

يذكر أن الفنان المصري، كان قد روّج في الساعات الأخيرة لأغنيته الجديدة ”يا حبيبي“، من خلال نشر صورة له ظهر خلالها بملابس غريبة، وعلق ”رمضان“، على الصورة من خلال حسابه بموقع ”إنستغرام“، قائلًا: ”قريبًا جدًا، يا حبيبي، ثقة في الله نجاح“.