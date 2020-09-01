توم كروز يستأجر سفينة سياحية لحماية فريق "المهمة المستحيلة 7" من "كورونا"

استأجر النجم الأمريكي العالمي توم كروز سفينة سياحية بقيمة 500 ألف جنية إسترليني (672 ألف دولار) لمنع المزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين طاقم عمل ”المهمة المستحيلة 7″، وفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

واستؤنف تصوير فيلم الأكشن والحركة في لندن في تموز/يوليو الماضي بعد توقف دام 5 أشهر بسبب الوباء، وسيشهد عودة الممثل البالغ من العمر (58 عاما) إلى دوره كعميل في قوة المهام المستحيلة ايثان هانت.

وكشفت المصادر أن نجم المهمة المستحيلة، استأجر سفينة ”هورتغروتن“ للتصوير في النرويج لتجنب المزيد من الإصابات بين طاقم العمل، وعرض الفيلم في موعده المقرر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وأضافت، أنهم خائفون من المزيد من التأخيرات، كما أن توم مصمم على استمرار التصوير وعدم التعطل مرة أخرى، مؤكدين أن الاستوديو سيبقي الجميع آمنين وينتهي التصوير في موعده.

وبحسب الصحيفة، يمكن للسفينة أن تستوعب 500 راكب وهي مصممة للإبحار في المياه القاسية مناخيا.

وقيل أخيرا إن توم كان معفى من قواعد الحجر الصحي في النرويج أثناء إعادة التصوير في الدولة الإسكندنافية.

من جهته، كشف الممثل العالمي عن مدى ”حماسته“ لبدء تصوير الجزء الأخير من السلسلة في مكالمة هاتفية مع وزير الثقافة النرويجي عابد رجا.

وفي حديثه عن عودته، قال: ”إنه بلد رائع، لا أطيق الانتظار للعودة إلى هناك، أنا متحمس للغاية، وكذلك الطاقم بأكمله، بشأن العودة“.

وخلال المكالمة، أخبره الوزير كيف أن النرويج تتطلع إلى عودته، وأصر على كيفية السماح لنجم هوليوود وطاقمه بالتصوير في البلاد دون الحاجة إلى الحجر الصحي في المنزل أولا.

ومع ذلك، كان على الممثلين وطاقم العمل اجتياز اختبارين لفيروس كورونا في غضون 48 ساعة من الهبوط في النرويج، كما تم إجراء سلسلة من الفحوصات الصحية اليومية الصارمة.

وأضاف عابد أن فريق الإنتاج السينمائي لن يكون على اتصال بأي شخص ليس جزءا من المجموعة.

ويأتي فيلم ”المهمة المستحيلة 7“ من بطولة توم كروز وريبيكا فيرجسون وسايمون بيج، ومن إخراج كريستوفر ماكوري، الذي عمل سابقا في فيلم Mission: Impossible – Rogue Nation and Mission: Impossible – Fallout في عام 2018.