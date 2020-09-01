فيروز تنشر صورا من لقائها مع ماكرون

نشر حساب الفنانة اللبنانية فيروز، عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور التي وثقت لقاءها مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لها في منزلها بمنطقة الرابية شرقي بيروت، يوم أمس.

وجاء في تغريدة فيروز فقط، عبارة تضمنت اسم منطقة سكنها ”الرابية“ وتاريخ اللقاء مع الرئيس ماكرون.

الرابية ٣١ آب ٢٠٢٠

© Soazig de la Moissonniere / Présidence de la République pic.twitter.com/4TgGmKmrNY — Fayrouz (@FayrouzOfficial) September 1, 2020

وظهرت فيروز بصحة جيدة مرتدية قناعًا واقيًا للوجه يحمي من فيروس كورونا، وبدت أجواء الزيارة مغلفة بالابتهاج والراحة من الجانبين.

وقلد الرئيس ماكرون، الفنانة فيروز، وسام ”جوقة الشرف“ الفرنسي، الذي أنشأه نابليون بونابرت عام 1802، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا خلال زيارته لها في منزلها على هامش الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت قبل نحو شهر.

من جانبها، أهدت فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنیة، وقيل إن الهدية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.