الممثلة الأمريكية بيت ميدلر تسخر من ميلانيا ترامب.. مازالت لا تستطيع التحدث بالإنجليزية

سخرت الممثلة الأمريكية بيت ميدلر من لهجة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، في ختام الليلة الثانية من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الثلاثاء، في حديقة الورود في البيت الأبيض، حيث أعربت عن امتنانها كأمريكية ودعمها لإعادة انتخاب الرئيس ترامب.

ومع ذلك، يبدو أن رسالتها لم تحظ بإعجاب بيت ميدلر، وانتقلت الممثلة خلال الخطاب إلى حسابها الرسمي على منصة ”تويتر“ قائلة: ”يا إلهي.. مازالت لا تستطيع التحدث باللغة الإنجليزية“.

Oh, God. She still can’t speak English.

وواصلت ميدلر السخرية علي ميلانيا ترامب، كونها من أصل سلوفيني وعن ضعف لغتها الإنجليزية، وكيف أن 4 سنوات في البيت الأبيض لم تصلح أي شيء.

وعلى ما يبدو فقد واجهت ميدلر ردة فعل عنيفة تجاه سخريتها من لهجة السيدة الأولى، واتُهمت ميدلير بنشر بتغريدات معادية للأجانب.

وكتب الممثل جيمس وودز على ”تويتر“ ردا على تغريدة ميدلر: ”حزب التنوع يسخر من أمريكية بسبب لهجتها..“.

The party of diversity mocks an American for her accent… https://t.co/K0Bm2IvvBK

— James Woods (@RealJamesWoods) August 26, 2020