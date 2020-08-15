أعلن، اليوم السبت، عن وفاة الإعلامي المصري كارم محمود؛ إثر صراع مع مرض السرطان.

ونعى صحفيون وإعلاميون الإعلامي الراحل على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتبت الإعلامية جمانة هاشم: ”أستاذي الفاضل كارم محمود في ذمة الله، رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك الله فسيح جناته وألهم أهلك وأحبابك الصبر والسلوان وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

الأستاذ كارم لن تعطيك الكلمات حقك ولكن سيبقى كل معنى و كل حرف علمته لنا في هذه المهنة وستبقى سيرتك العطرة يا أستاذنا خير دليل على مدى رقي أخلاقك وإخلاصك“.

أستاذي الفاضل كارم محمود في ذمة الله، رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك الله فسيح جناته وألهم أهلك و أحبابك الصبر والسلوان… Posted by Jomana M. Hashim on Saturday, August 15, 2020

وكتب الصحفي مهند العراوي: ”أستاذي ومعلمي كارم محمود في ذمة الله، رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك الجنة وألهم أهلك وأحبابك الصبر والسلوان. كان الأستاذ كارم رحمه الله واحدا ممن أعطوني الكثير في مجال الصحافة التلفزيونية خلال عملنا سويا في قناة الغد، نسأل الله أن يجعل كل ما قدمه لتلاميذه من فائدة في ميزان حسناته“.

أستاذي ومعلمي كارم محمود في ذمة الله، رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك الجنة وألهم أهلك وأحبابك الصبر والسلوان.

كان الأستاذ كارم رحمه الله واحدا ممن أعطوني الكثير في مجال الصحافة التلفزيونية خلال عملنا سويا في قناة الغد، نسأل الله أن يجعل كل ما قدمه لتلاميذه من فائدة في ميزان حسناته. pic.twitter.com/WhcT73SeGR — Mohanad Al Arawi – مهند العراوي (@MohannadArawi) August 15, 2020

وكتب عارف حجاوي: ”كان موسم التنزيلات، وبيعت البدلتان بسعر بدلة فوقه دريهمات، فابتعت بدلة واحدة، وقلت لي: لعل القضاء لا يمهلني! وأمهلك ربع قرن ربيت فيه أبناءك على أخلاقك العالية. ثم كان القضاء. رحمك الله يا كارم. تزاملنا سنين، كنت طيباً عذب الروح، مذيعاً قديراً“.

كان موسم التنزيلات، وبيعت البدلتان بسعر بدلة فوقه دريهمات، فابتعت بدلة واحدة، وقلت لي: لعل القضاء لا يمهلني! وأمهلك ربع قرن ربيت فيه أبناءك على أخلاقك العالية. ثم كان القضاء.

رحمك الله يا كارم. تزاملنا سنين، كنت طيباً عذب الروح، مذيعاً قديراً. https://t.co/uGfzZ9urFO — عارف حجاوي (@aref_hijjawi) August 15, 2020

وكان الإعلامي كارم محمود أحد الوجوه التي اشتهرت بالظهور على قناة ”الجزيرة مباشر مصر“، التي ظهرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 كقناة مختصة في تغطية الشأن المصري، قبل استقالته منها عقب أحداث 3 يوليو 2013، وإغلاق مكتبها في القاهرة.

وقال في تصريحات إعلامية عقب استقالته: إن ”القناة فقدت مصداقيتها لدى المواطن المصري، بعدما كان يتجه لها من أجل معرفة حقيقة الأخبار أثناء ثورة 25 يناير 2011“.