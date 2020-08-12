وفاة الفنان المصري سناء شافع

تُوفي الفنان المصري سناء شافع، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وأكد نقيب الممثلين الفنان المصري أشرف زكي خبر وفاة شافع، خلال مكالمة هاتفية لـ ”إرم نيوز“، قائلًا: ”الخبر صحيح.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وأوضح أشرف زكي أن الوفاة حدثت الآن، ويجري التنسيق مع أسرته لتحديد مكان دفنه، بعد إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.

وكان الفنان المصري سناء شافع يعاني من وجود مياه على الرئة، وكان قد أُدخل العناية المركزة قبل أسبوع، فضلًا عن حدوث أزمة لديه بالجهاز التنفسي.

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك في شهر رمضان الماضي بمسلسل ”ليالينا 80″، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وبطولة: إياد نصار، صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، ميدو عادل، نهى عابدين، ومحمد علي رزق، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل ”القمر آخر الدنيا“ مع بشرى، هشام إسماعيل، مؤمن نور، وسميرة عبدالعزيز، ومن إخراج تامر حمزة.