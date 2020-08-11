إليسا: تقديم المساعدات للبنانيين أمام الكاميرات مذل (فيديو)

انهارت الفنانة اللبنانية إليسا على الهواء، أثناء حديثها عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اللبناني، بسبب الطبقة السياسية الحاكمة، مؤكدة أن اللبنانيين ما تعودوا على الذل، وتلقي المساعدات أمام الكاميرات واصفة هذا الأمر بـ“المذل“.

وقالت إليسا خلال تصريحات تلفزيونية، إن الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان هي الأسوأ على الإطلاق، ويجب أن يقدموا استقالتهم جميعًا، موضحة: ”لن نكتفي برحيل رئيس الحكومة بل كل الطبقة السياسية الحاكمة.. كلن يعني كلن“.

وأوضحت أن الشعب اللبناني تخلص من حكومة حسان دياب بسبب الضغط الشعبي، لكن ما زال هناك رئيس الجمهورية وحزب الله وكل الزعماء الموجودين منذ 30 عامًا والذين لا يمانعون من دهس كل جثث العالم للبقاء في السلطة، حسب تعبيرها.

وتابعت باكية: ”في بنت عمرها 3 سنين ماتت ”الطفلة ألكسندرا نجار“، التي استشهدت في انفجار مرفأ بيروت، شو ممكن أقول عن هيدا الشي صرنا كتير عاطفيين بعد الحادث“.

وأكدت أن الشعب اللبناني مثقف ومحب للحياة والفن والإبداع، مضيفة: ”شعبنا ما تعود على الذل ولما بشوف المساعدات اللي بتتقدم ليهم من دول العالم بقول كتر خيرهن، لكن تقديم المساعدات أمام الكاميرات شي مذل تمامًا“.

ووجهت الفنانة اللبنانية الشكر إلى كل الدول التي ساعدت ودعمت لبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت، موضحة أن حادث انفجار المرفأ يعتبر هيروشيما 2.