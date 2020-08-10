محمد عساف يدخل القفص الذهبي (فيديو)

فاجأ الفنان الفلسطيني محمد عسّاف، حامل لقب ”آراب أيدول“ جمهوره ومحبيه بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.
وأعلن عن زواج محمد عساف، مواطنه المغني والمنتج قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، حيث هنأه على الزواج السعيد معربًا عن فرحته بوجود مناسبة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة على بلدان العالم.
وقال قاسم النجار في تعليقه: ”وأخيرًا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.
و اخيرا خبر حلو بال 2020 ♥️
ابارك لصديقي واخي محمد عساف بمناسبة زواجه
بارك الله لكما و جمع بينكما على الخير و السعادة
Posted by Qasem Al-Najjar قاسم النجار on Sunday, August 9, 2020
ومع إعلان الزواج ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفل الزفاف الذي قيل بحسب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه أقيم في الإمارات وتحديدًا في دبي.
وبحسب مواقع محلية فلسطينية قالت إن والدي محمد عساف سافرا من فلسطين إلى دبي في زيارة إلى محمد عساف ثم جاءت أزمة كورونا التي منعت عودتهما إلى فلسطين.
وأوضحت أن محمد عساف استغل تواجدهما وأقام حفل الزفاف الذي اقتصر على عدد من أفراد العائلتين والمقربين من العروسين فقط.
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الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد لوولللللي😭💃🏻💃🏻💃🏻 *فرحه محمد 😭♥️♥️💃🏻* باركوله باركوله ربي بارك ربي زيده 💃🏻💃🏻 عريسنا الليه عيده 💃🏻💃🏻 عريسنا جكليته 💃🏻 وحمودي يا جكليته 😂♥️ هلاهل الفرحح 💃🏻💃🏻 تحمست يا جماعه معلش 🌝 واخيراااا اتزوج كنت متحمسه لعرسه كتير ولو ما شفنا شي بس معلش يعني 🙂❤️ بلرفاه والبنين ❤️ زواجه الدهر أטּ شاء الله وان شاء الله نشوف ولد ولادك 🥰 مدري واَلـلۿ كيف اعبر 😂 بس شعور الام ب زواج ابنها وانتو تخيلوا 😂♥️ وهاردلك صبايا 🌝❤️ @mohammedassaf89 #محمد_عساف #زواج_محمد_عساف
وأكدت أن الفتاة تحمل الجنسية الفلسطينية وتُدعى ريم عودة، بينما أشارت أن محمد عساف سيقيم في دبي بعد الزواج أيضًا نظرًا لطبيعة عمله وحفلاته التي تتطلب حرية في السفر.
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محمد_عساف يحتفل بزواجه من ريم عودة فتاة فلسطينية من خارج الوسط الفني الحفل أقيم في #الإمارات واقتصر على الأهل والمقربين @mohammedassaf89 #mohammadassaf #محمد_عساف #البرنس #محمد_رمضان #حسن_شاكوش #رامز_مجنون_رسمي #هنا_الزاهد #حق_الطفل_السوري #سوريا #سوريا🇸🇾 #سوريات #سوريا_دراما #ب100_وش #رمضان #اغلب_السقا #يسرا_اللوزي #اسر_ياسين #آسر_ياسين #احمد_حلمي #ثقة_في_الله_نجاح #ثقه_في_الله_نجاح #ثقة_بالله_نجاح #ثقه_بالله #غاده_عبدالرازق #غاده_عبد_الرازق #شريف_سلامة #اميتاب_باتشان #أميتاب_باتشان #رانيا_يوسف