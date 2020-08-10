محمد عساف يدخل القفص الذهبي (فيديو)

فاجأ الفنان الفلسطيني محمد عسّاف، حامل لقب ”آراب أيدول“ جمهوره ومحبيه بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وأعلن عن زواج محمد عساف، مواطنه المغني والمنتج قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، حيث هنأه على الزواج السعيد معربًا عن فرحته بوجود مناسبة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة على بلدان العالم.

وقال قاسم النجار في تعليقه: ”وأخيرًا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.

و اخيرا خبر حلو بال 2020 ♥️

ابارك لصديقي واخي محمد عساف بمناسبة زواجه

بارك الله لكما و جمع بينكما على الخير و السعادة Posted by ‎Qasem Al-Najjar قاسم النجار‎ on Sunday, August 9, 2020

ومع إعلان الزواج ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفل الزفاف الذي قيل بحسب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه أقيم في الإمارات وتحديدًا في دبي.

وبحسب مواقع محلية فلسطينية قالت إن والدي محمد عساف سافرا من فلسطين إلى دبي في زيارة إلى محمد عساف ثم جاءت أزمة كورونا التي منعت عودتهما إلى فلسطين.

وأوضحت أن محمد عساف استغل تواجدهما وأقام حفل الزفاف الذي اقتصر على عدد من أفراد العائلتين والمقربين من العروسين فقط.

وأكدت أن الفتاة تحمل الجنسية الفلسطينية وتُدعى ريم عودة، بينما أشارت أن محمد عساف سيقيم في دبي بعد الزواج أيضًا نظرًا لطبيعة عمله وحفلاته التي تتطلب حرية في السفر.