محمد عساف يدخل القفص الذهبي (فيديو)

الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد لوولللللي😭💃🏻💃🏻💃🏻 *فرحه محمد 😭♥️♥️💃🏻* باركوله باركوله ربي بارك ربي زيده 💃🏻💃🏻 عريسنا الليه عيده 💃🏻💃🏻 عريسنا جكليته 💃🏻 وحمودي يا جكليته 😂♥️ هلاهل الفرحح 💃🏻💃🏻 تحمست يا جماعه معلش 🌝 واخيراااا اتزوج كنت متحمسه لعرسه كتير ولو ما شفنا شي بس معلش يعني 🙂❤️ بلرفاه والبنين ❤️ زواجه الدهر أטּ شاء الله وان شاء الله نشوف ولد ولادك 🥰 مدري واَلـلۿ كيف اعبر 😂 بس شعور الام ب زواج ابنها وانتو تخيلوا 😂♥️ وهاردلك صبايا 🌝❤️ @mohammedassaf89 #محمد_عساف #زواج_محمد_عساف