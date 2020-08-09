رامي عياش يرفض تولي حقيبة وزارية في الحكومة اللبنانية

يبدو أن الحكومة اللبنانية تحاول كسب رضا الشارع الثائر بمحاولة تقليد أحد المشاهير حقيبة وزارية، وذلك بعد استقالة وزيري الإعلام منال عبد الصمد، والبيئة ديميانوس قطار، الأحد، تجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير.

وأعلن النجم اللبناني رامي عياش، رفضه تولي إحدى الحقائب الوزارية، في تغريدة على ”تويتر“، قائلاً: ”أنا لست بديلًا عن أي وزير .. ورفضت ذلك سابقا“.

وتابع: ”البديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس!.. اليوم بدل إنقاذ الناس وإيقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة !!!!“.

انا لست بديلًا عن أي وزير .. ورفضت ذلك سابقا .والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس!

اليوم بدل إنقاذ الناس وايقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة !!!!

. #لبنان #بيروت — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) August 9, 2020

وأردف معلقًا : ”مستقبلنا جميعًا مهدّد و٣٠٠ ألف من أهلنا مشرّدون مفقودين ومفقودات تحت الأنقاض“.

مستقبلنا جميعًا مهدّد و٣٠٠ ألف من أهلنا مشرّدون

مفقودين ومفقودات تحت الانقاض.. — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) August 9, 2020

وأكمل :“‏المطلوب بناء متكامل ينقذنا من هذا الركام وتلتف حوله الناس ويستعيد ثقة العالم بلبنان منارة هذا الشرق!“.

المطلوب بناء متكامل ينقذنا من هذا الركام وتلتف حوله الناس ويستعيد ثقة العالم بلبنان منارة هذا الشرق! — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) August 9, 2020

و‏في ذات السياق، أكدت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، رفضها تولى إحدى الوزارات بالحكومة اللبنانية الحالية، ونشرت قائلة:“موضوع الوزارة غير وارد.. مكاني بين الناس.. ياسمين ليست بأغلى من ألكسندرا وسحر وأيمن وإياد ليسوا بأغلى من جو وعلي.. بحبكم كلكم يعني كلكم“.

موضوع الوزارة غير واردم. مكاني بين الناس. ياسمين ليست بأغلى من ألكسندرا وسحر. وأيمن وإياد ليسوا بأغلى من جو وعلي. بحبكم كلكم يعني كلكم ❤️🇱🇧✌️ — Mona Abou Hamze (@MonaAbouHamze) August 9, 2020

وحصل رامي عياش ومنى أبو حمزة؛ على تأييد كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان رفضهما تولي إحدى الحقائب الوزارية بالحكومة اللبنانية، والتي يتضح أنها وزارة الإعلام، بعد استقالة الوزيرة منال عبد الصمد.