بعد انتحارها المفاجئ.. من هي نعيمة البزاز؟

أثار انتحار الكاتبة الهولندية من أصل مغربي نعيمة البزاز، المفاجئ حالة من الصدمة في أوساط النخب الأدبية بهولندا وخاصة من ذوي الأصول المغربية.

وكتبت السياسية الهولندية من أصول مغربية، خديجة عريب التي تتولى رئاسة البرلمان الهولندي: ”لقد كانت شخصا لطيفا وذكيا للغاية، وكانت دائما مفاجئة. سأفتقدك بشدة ”.

وغرد أحمد مرقش، عمدة مدينة أرنهيم الهولندية: ”منزعج بشدة من وفاة نعيمة البزاز ، وحزن عميق بسبب عدم وجود مثل هذه الزوجة الرائعة والمبتكرة، أتعاطف مع العائلة الجميلة التي فقدتها“.

وأقدمت نعيمة البزاز على الانتحار، يوم السبت، وهي في الـ 46 من عمرها، مخلفة وراءها زوجا وطفلتين. وأعلن نبأ انتحار الكاتبة المغربية الشابة، الكاتب المغربي الهولندي عبد القادر بنعلي عبر حسابه على ”تويتر“.

وعاشت الراحلة صراعا مع مرض الاكتئاب، تطرقت لبعض فصوله في مؤلفها ”متلازمة السعادة “ الصادر عام 2008.

وعولجت نعيمة البزاز سابقا من مرض الاكتئاب، لكنها لم تشف منه على ما يبدو بالكامل.

من مكناس إلى هولندا

ولدت البزاز في مكناس بالمغرب وهاجرت إلى هولندا مع عائلتها وهي طفلة صغيرة في الرابعة من عمرها.

أكملت البزاز دراستها الثانوية، قبل أن تلتحق بالجامعة، غير أنها سرعان ما تركتها لبدء مهنة الكتابة.

نُشرت لها أول رواية عام 1996 وحصلت على جائزة لمؤلفي أدب الأطفال أو الشباب الذين يركزون على أطفال الأقليات في هولندا. وأصبحت الرواية مشهورة جدا بين الشباب الهولندي. وفي عام 2002 ظهرت روايتها الثانية وأصبحت مجموعة القصص القصيرة تلك من أكثر الكتب مبيعا على الفور في هولندا.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=6PwmO_KXtuc&feature=emb_title

وفي سبتمبر 2006 ، ظهر كتابها الثالث والأكثر إثارة للجدل والمليء بالمحتوى الصريح والنقد للعقائد الدينية، وتعرضت بسبب ذلك للتهديد بالقتل.