فنانو لبنان ينتفضون ضد الحكومة

تفاعل الفنانون اللبنانيون مع الأحداث الأخيرة في بلادهم، والتطورات التي لحقت انفجار بيروت، حيث طالب أغلبهم باستقالة الحكومة، محملين إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في بلادهم.

الفنان اللبناني راغب علامة، هاجم الحكومة اللبنانية ورئيس الوزراء حسان دياب، بسبب حادث انفجار مرفأ بيروت، مطالبًا بالاستقالة الفورية بعد مظاهرات وسط بيروت.

وقال علامة، في تصريحات تلفزيونية، ”حكومة حسان دياب فشلت وسقطت“، مشيرا إلى أن ”تفجير بيروت يقف خلفه المسؤولون الفاسدون الموجودون على أرض لبنان“ غير مستبعد أن يكون عملا إرهابيا.

فيما قال المطرب وائل جسار، إن ”العالم أجمع يعرف أن لبنان بلد الجمال والناس الطيبين، لكنه حاليًا ينزف بعد ما حدث مؤخرًا في مرفأ بيروت“.

وأضاف جسار، في مداخلة تلفزيونية، أن الشعب اللبناني يعاني من ظروف سيئة للغاية ومنذ سنين طويلة بسبب الطبقة الحاكمة الموجودة، مشيرا إلى أن الدين العام وصل إلى حوالي 100 مليار دولار.

وتابع: ”النظام الحالي يجب أن يرحل، وأشد على يد كل لبناني يبحث عن التغيير“، مضيفا ”كل رؤساء لبنان لم يفعلوا شيئا، والمطالبة بعودة الاستعمار الفرنسي سببها سوء الأوضاع الاقتصادية“.

وتفاعلت الفنانة هيفاء وهبي، مع الحراك في الشارع اللبناني، موجهة رسالة إلى حكومة بلادها، تعقيبا منها على الاشتباكات الواقعة بين محتجين وأفراد من قوى الأمن وسط بيروت.

وغرّدت وهبي، عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة ”تويتر“: ”فينا نطلب طلب صغير؟ لا نريد الموت متفجرين! اتركوا ربنا يرسم قدرنا وليس أنتم! بدنا نعيش بكرامة! لبنان بيستحق يكون بخير وشعبه يكون بأمان!“.

فينا نطلب طلب صغير؟ ما بدنا نموت منفجرين!

اتركوا ربنا يرسم قدرنا مش انتو!

بدنا نعيش بكرامة!

لبنان بيستحق يكون بخير وشعبه يكون بأمان!#لبنان_ينتفض — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 8, 2020

بينما وصف الإعلامي اللبناني نيشان، حكومة بلاده؛ بأنها ”تراوغ حتى تبعد عنها الاتهامات بالرغم من تورط جميع أعضائها في الفساد“.

وعقب نيشان، في تصريحات تلفزيونية:“ إن ”الشعب اللبناني يعيش صدمة كبيرة أنتجت حالة غضب عارم خرجت إلى الشوارع للتظاهر“.

وطالب الإعلامي اللبناني الدول بعدم إرسال مساعدات إلى لبنان، ”الحكومة تسرقها، المساعدات تسرق، راح يسرقونا ويبيعوها“، على حد قوله.

وأكد: أن ”المواطن اللبناني لا يثق في الحكومة ولا في زعماء الطوائف أو المصارف، والشعب عاش الحرب بجميع أنواعها على مدار 40 سنة“، مضيفًا: ”لا نثق بأمراء الحرب ولا أحد يتوقع حجم الدمار الذي حدث لنا“.

بدورها، هاجمت المطربة إليسا السلطات اللبنانية والنظام الحاكم في بلادها بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ ببيروت، الثلاثاء الماضي.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على ”تويتر“: ”أنا سميت القوات لأنو كانو يمثلوا طروحاتي وأفكاري“.

وواصلت: ”اليوم أنا مخذولة من الرئيس اللي معو خبر ومتستر لكل اللي بالسلطة من كبيرن لصغيرن، كلن مجرمين وشركا، كلن يعني كلن، إنتو أحقر ناس إجو على السلطة والحكم“.

أنا سميت القوات لأنو كانو يمثلو طروحاتي وأفكاري. اليوم أنا مخذولة. من الرئيس اللي معو خبر ومتستر لكل اللي بالسلطة من كبيرن لزغيرن. كلن مجرمين وشركا. كلن يعني كلن. إنتو أحقر ناس إجو على السلطة والحكم — Elissa (@elissakh) August 8, 2020

وخرج الآلاف من اللبنانيين في تظاهرة غاضبة، وسط بيروت، تحت عنوان ”يوم الحساب“ و“رفع المشانق“، بعد 4 أيام من انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عنه 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

وردد المحتجون ”ثورة“ و“الشعب يريد إسقاط النظام“، وطالبوا بـ ”تعليق مشانق“ المسؤولين عن الانفجار في الساحات قبل دفن الضحايا.