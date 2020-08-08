الموت يفجع الفنانتين فيلدا و ليلى سمور

فُجعت الممثلتان السوريتان فيلدا وليلى سمور بوفاة والدتهما ليل السبت في العاصمة السورية دمشق.
ونعت ليلى سمور المقيمة في فرنسا منذ سنوات والدتها عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك معربة عن حزنها وأسفها لوفاة والدتها وهي بعيدة عنها، ولن تستطيع وداعها وقالت: “ يالله ما أصعبها علي تروحي وأنا بعيدة عنك بدون ماودعك.. يا الله ما أصعبها..يا الله ما أقسى وما أصعب فراقك يا أمي>> يا رب دخيلك عطيني القوة والصبر.. كسرتي قلبي يا حبيبتي“.
يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ليلى سمور قبل نحو خمسة أعوام، بينما غادرت سوريا إلى فرنسا نهاية عام 2016، بينما ظهرت فيلدا سمور في الموسم الدرامي الماضي بعملين هما ”بروكار“ و ”الساحر“.