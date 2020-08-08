الموت يفجع الفنانتين فيلدا و ليلى سمور

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فُجعت الممثلتان السوريتان فيلدا وليلى سمور بوفاة والدتهما ليل السبت في العاصمة السورية دمشق. ونعت ليلى سمور المقيمة في فرنسا منذ سنوات والدتها عبر حسابها الشخصي