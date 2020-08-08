بعد 29 يوما في المستشفى.. تعافي نجل أميتاب باتشان من كورونا

أعلن أبهيشيك باتشان، نجل أسطورة بوليوود أميتاب باتشان، تعافيه من فيروس كورونا، بعد 29 يوما من البقاء في المستشفى.

وأسعد أبهيشيك معجبيه بنشر خبر تعافيه عبر ”إنستغرام“، حيث قال: ”لقد قلت لكم، خطة الخروج تمت، ففي ظهيرة هذا اليوم كانت نتيجة فحصي سلبية لكورونا، شكرا لكم جميعا على صلواتكم وتمنياتكم، أنا سعيد للغاية لاستطاعتي العودة إلى المنزل“.

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ووفقا لصحيفة ”سبوت بوي“، وجه النجم البوليوودي رسالة إلى الأطباء وقال: ”أقدم امتناني الأبدي للأطباء وطاقم التمريض في مستشفى نانافاتي لرعايتهم الجيدة لي ولعائلتي ومساعدتنا في التغلب على كورونا، لم نكن لننجح في ذلك بدونهم“.

يذكر أن عائلة باتشان واجهت خطر فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الأخيرة، حيث ثبتت إصابة كل من أبهيشيك وأميتاب بالفيروس، يوم 11 يوليو/ تموز الماضي، وتم حجزهما في مستشفى نانافاتي في مومباي في نفس الليلة.

وبعدها في وقت لاحق، كشفت النتائج إصابة كل من زوجة أبهيشيك، النجمة آيشواريا راي، وابنتهما أرادهيا ذات الـ 8 أعوام، وتم نقلهما إلى المستشفى، رغم عزلهما في المنزل لبضعة أيام، وظلتا في المستشفى حتى تمكنتا من التعافي والخروج يوم 27 يوليو.

كما أسعد أسطورة بوليوود، أميتاب باتشان، معجبيه وأعلن عن تعافيه من الفيروس ومغادرته المستشفى، خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يغادر أبهيشيك المستشفى ويعود للمنزل في وقت لاحق من اليوم.