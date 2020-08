سعوديون يبكون "أم ليان وراما الدخيل" بعد وفاتها بكورونا

View this post on Instagram

لولا املي بالله لاعشتُ في قنوط دائم تصارع صغيرتي ليان المرض منذُ احد عشر سنه أصبحت لساناً لها سخر لها يا الله من يدعوا لها بظهر الغيب فهي تحتاج الدعاء فهذه سابع مرة تجري نفس العمليه وتبقى لها عمليه اخرى لنفس الرئه فا يارب اجعها اخر واحده لها وابدلها راحه وعافيه وصحه بقدر ماعانته في حياتها والمها في مرضها يارب استودعتك ابنتي فاحفظها بكنفك و عزك و جودك و كرمك اللهم انها بامانك فاحفظها يامن لا تضيع عنده الودائع اللهم احفظ لي من ادعوا لها قبل نفسي لا طعم ليومي دون ضحكتها ، اللهم احفظ صغيرتي ياخالقي استودعتك وانت أعلم بأن قلبي لايتحمل فقدها ليان تحتاج لدعواتكم لعل دعوه خالصه لوجه الله تكون مستجابه#ليان_تحتاج_دعواتكم