سعوديون يبكون "أم ليان وراما الدخيل" بعد وفاتها بكورونا

عبر سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم وتأثرهم عقب نبأ وفاة هدى الحربي، والتي عرفت بـ“أم ليان وراما الدخيل“، ونالت شهرتها بطريقتها اللافتة في التعامل مع مرض ابنتيها النادر.

ودعا ناشطون عبر هاشتاغ #ام_ليان_وراما_الدخيل في موقع التواصل ”تويتر“، لـ“الحربي“ بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أنها ”كانت أما مثابرة وصبورة وإيجابية“، في التعامل مع مرض ابنتيها.

حبايبي راما وحمود انبسطو ولاتزعلوا افتخروا أن امكم هيا هدى الحربي اللي صبرت وتحملت وتعبت عشانكم وعشان تعيشكم احلى حياه وكانت أقوى امرأة عرفتها في حياتي كانت صبوره وحنونه ومحترمه والكل يدعي لها انا ادعي لليان دايم واوعدكم ماراح انساها من دعائي كونوا أقوياء #ام_ليان_وراما_الدخيل pic.twitter.com/lOw9bmoA9m — Booba50 (@Booba501) August 7, 2020

#ام_ليان_وراما_الدخيل انا لله وانا اليه راجعون وفاة هدى الحربي من اعظم الشخصيات المؤثره والصبوره على السوشل ميديا وفاجعه خبر وفاتها اثرت فينا جميعاً نعم الام كانت 😔💔الي جنات الخلود 🕊 اللهم إني أعوذ بك من فواجع الأقدار…💔 pic.twitter.com/WVMbK2r4ov — sahar ʚɞ.. (@toooti3000) August 6, 2020

وتوفيت هدى الحربي، وهي حامل يوم الجمعة الماضية، بفيروس ”كورونا“ المستجد، بعد أن انتكست حالتها بشكل مفاجئ، رغم إبلاغ الأطباء لها أن الفيروس في جسمها ضعيف، بحسب المعلومات المتداولة.

ماتت ليلة جمعه وهذا من علامة حسن الخاااتمه الله يعوضها بجنه عرضها السموات والأرض قبل سنه فُجعت بخبر وفاه بنتها وهذي السنه سمعت وفاتها اكثر انسانه صبرت وتحملت يارب ترحمها وتغفر لها وتسكنها فسيح جناته وتثبتها عند السؤال💔..

#ام_ليان_وراما_الدخيل pic.twitter.com/D1BakyPI4W — ѕнαукнα♔ (@Shncf1_) August 6, 2020

واشتهرت ”الحربي“ بقدرتها على مواجهة مرض ابنتيها ”ليان وراما“ النادر، والمعروف باسم ”نيمان بيك“، ودأبت على نشر مقاطع فيديو لهما عبر ”سناب شات“، في محاولة لدعمهما بشكل إيجابي.

وفي عام 2018، فقدت هدى ابنتها ”ليان“ بسبب المرض، والتي دأبت على نشر مقاطع فيديو لها، من داخل المستشفى في أيامها الأخيرة، لتشجيعها ودعمها.

وكانت هدى الحربي توثق منشورات ومقاطع عبر حسابها في ”سناب شات“ في فترة عزل نفسها داخل المنزل، عقب إصابتها، حيث تداول ناشطون كلمات ابنتها راما وولدها محمد لها قبل وفاتها، كما تداولوا دعاء لها ذكرت فيه ”إنها دعت في رمضان أن يجمعها بابنتها الراحلة ليان“.

الله يرحمك يالغاليه ذي الصوره كانت بالعزل بالمنزل قبل ماتتنوم بيوم صورت ولدها حمودي 😭😭💔 #ام_ليان_وراما_الدخيل pic.twitter.com/vFiEzjqpIW — هويتك♡ (@qamr40) August 6, 2020

ووجهت ”الحربي“ رسالة إلى جمهورها قبل وفاتها بوقت قصير، حيث طلبت منهم الدعاء لها، بسبب وضعها الصحي الحرج.

وكان آخر مقطع لهدى الحربي عبر ”انستغرام“ في الأول من يوليو/تموز الماضي، فيما يبلغ عدد متابعيها على انستغرام وحده 339 ألف متابع، وتعرّف نفسها بأنها ”أم لمحاربتين لمرض نيمان بيك“.

يذكر أن مرض ”نيمان بيك“ من الأمراض الوراثية النادرة، التي تؤثر على قدرة الجسم على نقل الدهون (الكوليسترول والشحميات) داخل الخلايا، فتصاب هذه الخلايا بالعطب مع مرور الوقت.

#ام_ليان_وراما_الدخيل توفت الطفلة وتوفت الام اللي كانت تقويّها

اكثر خبر صدمني رغم اني ماعرفها

الله يرحمهم جميعا ويصبر زوجها وكل من يعز عليها 💔💔 pic.twitter.com/x7WiMSlCFs — Najla (@nana_h2) August 6, 2020

ويؤدي المرض إلى انتفاخ البطن، ويفقد صاحبه بشكل تدريجي، وظائف الأعصاب، والمخ، والأعضاء الأخرى.