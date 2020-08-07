داليدا زوجة رامي عياش تتحدث عن إصابتها بانفجار بيروت

علقت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا، زوجة المطرب اللبناني رامي عياش، على ما عاشته من آلام خلال اليومين الماضيين، إثر إصابتها بجروح في انفجار مرفأ بيروت.

ووجهت داليدا عياش، الشكر لكل من اطمأن عليها أو سأل عنها، لافتًة إلى أن إصابتها ”لا توازي شيئا أمام ما تعرض له كثيرون من مواطني بلادها الذين فقدوا أحباءهم أو تعرض البعض منهم لإصابات وتشوهات جراء الانفجار“.

وأضافت داليدا عياش في منشور لها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“: ”قلبنا عم يتقطع على بيروت ياللي عم تحترق.. الله يصبر قلب كل أم وأب وطفل وشب وصبية“.

View this post on Instagram 💔 #بيروت A post shared by Dalida Ayach (@dalidaayach) on Aug 6, 2020 at 11:49am PDT

وكانت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش، على مقربة من الانفجار فور حدوثه، وتعرضت لجروح في يديها ورجليها كما أكدت مصادر، وانتشر مقطع فيديو لها من داخل المستشفى، وبدت عليها أثار الصدمة كما ظهرت ملابسها ملطخة بالدماء، وهرع كثيرون للاطمئنان على صحتها.