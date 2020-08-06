انتقادات حادة للفنانة اللبنانية كارمن لبس بسبب صورة لرئيس فرنسا.. هذا ما طلبته

انتقادات حادة للفنانة اللبنانية كار...

تعرضت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، لانتقادات حادة، وسط اتهامات لها بأنها تدعو إلى عودة الاستعمار الفرنسي للبنان. وبعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية

المصدر: مصطفى نجيب - إرم نيوز

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تعرضت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، لانتقادات حادة، وسط اتهامات لها بأنها تدعو إلى عودة الاستعمار الفرنسي للبنان.

وبعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، نشرت كارمن عبر حسابها في ”تويتر“ صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلقت عليها قائلة: ”تعا وجيب معك الانتداب، ما بقى بدنا هالاستقلال“.

وكان من أبرز المنتقدين للفنانة اللبنانية، الدكتور أسعد أبو خليل، وهو أستاذ في جامعة كاليفورنيا.

وأعادت الفنانة اللبنانية نشر تغريدة الأستاذ الجامعي الذي قال خلالها: ”كارمن لبس.. لك كل الحق أن تستجدي وبذل شديد عودة الاستعمار الغربي الذي رعى احتلال فلسطين وكل الأراضي العربية, ولك كل الحق في طلب العيش من دون استقلال أو سيادة أو عزة أو كرامة.. هذا حقك ويبدو أن ذلك مناك، لكن رجاء: افعلي ذلك باسمك وحدك وليس باسم أحد آخر. اسجدي لماكرون لو شئت“.

وردت كارمن على هذه التغريدة قائلة: ”أين الاستقلال والعزة؟ اذا مش عايش هون فما تتفلسف.. أكبر ذل يلي عم نعيشوا.. اذا المستعمر غريب بتحاربو لتبني وطن.. بس اذا المستعمر منك وفيك شو بتعمل؟.. لا تزايد علي بالعروبة والوطنية انا كل عمري عشتو هون.. أنا حكيت باسمي لا باسمك ولا اسم غيرك.. ومش انت الي بتقلي لمين بسجد.. ما بسجد غير لربي“.

وانتقد متابعو الفنانة اللبنانية ردها الذي وصفوه بأنه ”عذر أقبح من ذنب“، حيث قالت إحدى المتابعات: ”عذر أقبح من ذنب.. أول شي شو يعني اذا مش عايش هون؟ انو انتو وطنيين أكتر منا ويتحبوا لبنان أكتر؟.. اشكري ربك في مغترب ساند لبنان، وطلعوا من كلمة انو انتو عايشين برا لان نحنا عم نعاني متلكم وأكتر“.

وأسفر الانفجار الذي هز بيروت، الثلاثاء، عن مقتل أكثر من 135 شخصا، وإصابة 5 آلاف.