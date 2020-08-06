انتقادات حادة للفنانة اللبنانية كارمن لبس بسبب صورة لرئيس فرنسا.. هذا ما طلبته

تعرضت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، لانتقادات حادة، وسط اتهامات لها بأنها تدعو إلى عودة الاستعمار الفرنسي للبنان.

وبعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، نشرت كارمن عبر حسابها في ”تويتر“ صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلقت عليها قائلة: ”تعا وجيب معك الانتداب، ما بقى بدنا هالاستقلال“.

تعا وجيب معك الإنتداب، ما بقى بدنا هالإستقلال pic.twitter.com/KKF3leSjC1 — Carmen Lebbos (@C_lebbos) August 5, 2020

وكان من أبرز المنتقدين للفنانة اللبنانية، الدكتور أسعد أبو خليل، وهو أستاذ في جامعة كاليفورنيا.

وأعادت الفنانة اللبنانية نشر تغريدة الأستاذ الجامعي الذي قال خلالها: ”كارمن لبس.. لك كل الحق أن تستجدي وبذل شديد عودة الاستعمار الغربي الذي رعى احتلال فلسطين وكل الأراضي العربية, ولك كل الحق في طلب العيش من دون استقلال أو سيادة أو عزة أو كرامة.. هذا حقك ويبدو أن ذلك مناك، لكن رجاء: افعلي ذلك باسمك وحدك وليس باسم أحد آخر. اسجدي لماكرون لو شئت“.

كارمن لبّس: لكِ كل الحق ان تستجدي وبذلّ شديد عودة الإستعمار الغربي الذي رعى احتلال فلسطين وكل الأراضي العربية, ولكِ كل الحق في طلب العيش من دون استقلال أو سيادة أو عزّة او كرامة. هذا حقّك ويبدو ان ذلك مناك, لكن رجاءً: افعلي ذلك باسمك وحدك وليس باسم أحد آخر. اسجدي لماكرون لو شئتِ https://t.co/QqLUXlRhpx — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) August 5, 2020

وردت كارمن على هذه التغريدة قائلة: ”أين الاستقلال والعزة؟ اذا مش عايش هون فما تتفلسف.. أكبر ذل يلي عم نعيشوا.. اذا المستعمر غريب بتحاربو لتبني وطن.. بس اذا المستعمر منك وفيك شو بتعمل؟.. لا تزايد علي بالعروبة والوطنية انا كل عمري عشتو هون.. أنا حكيت باسمي لا باسمك ولا اسم غيرك.. ومش انت الي بتقلي لمين بسجد.. ما بسجد غير لربي“.

أين الاستقلال والعزة؟ اذا مش عايش هون فما تتفلسف.أكبر ذل يلي عم نعيشوا،اذا المستعمر غريب بتحاربو لتبني وطن،بس اذا المستعمر منك وفيك شو بتعمل؟ لا تزايد عليي بالعروبة والوطنية انا كل عمري عشتو هون.أنا حكيت بإسمي لا باسمك ولا إسم غيرك. ومش انت الي بتقلي لمين بسجد، ما بسجد غير لربي https://t.co/fX2TvLnqoY — Carmen Lebbos (@C_lebbos) August 5, 2020

وانتقد متابعو الفنانة اللبنانية ردها الذي وصفوه بأنه ”عذر أقبح من ذنب“، حيث قالت إحدى المتابعات: ”عذر أقبح من ذنب.. أول شي شو يعني اذا مش عايش هون؟ انو انتو وطنيين أكتر منا ويتحبوا لبنان أكتر؟.. اشكري ربك في مغترب ساند لبنان، وطلعوا من كلمة انو انتو عايشين برا لان نحنا عم نعاني متلكم وأكتر“.

عذر أقبح من ذنب.

أول شي شو يعني اذا مش عايش هون؟ انو انتو وطنيين أكتر منّا ويتحبوا لبنان أكتر؟

اشكري ربّك في مغترب ساند لبنان وطلعوا من كلمة انو انتو عايشين برا لان نحنا عم نعاني متلكم وأكتر.

إنتِ يلّي عم تدعي دولة إستعمرت لبنان وسقط شهداء من بلدك حاربوا من أجل الاستقلال ترجع. — Katia (@KAboufadel) August 5, 2020

وأسفر الانفجار الذي هز بيروت، الثلاثاء، عن مقتل أكثر من 135 شخصا، وإصابة 5 آلاف.