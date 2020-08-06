فنانون لبنانيون.. حزن على ضحايا انفجار بيروت ومطالب بتحقيق دولي

عبر فنانون لبنانيون، عن حزنهم جراء انفجار مرفأ العاصمة بيروت، ووجه بعضهم انتقادات حادة إلى المسؤولين، على خلفية الكارثة التي خلفت خسائر بشرية كبيرة وأضرار مادية ضخمة.

وكتبت المغنية هيفاء وهبي عبر حسابها في ”تويتر“: ”قلبي عم بيوجعني على إلي صار ببيروت، أبشع يوم شفته بحياتي يارب تصبر شعبنا وأهالينا“.

قلبي عمبيوجعني عللي صار ببيروت

ابشع يوم شفته بحياتي

يارب تصبر شعبنا واهالينا🙏

يارب ترحم اللي استشهدوا 🙏

يارب تشفي كل مصاب🙏

لا تنسوا اللينانيين في دعائكم🙏 #PrayForLebanon #بيروت #لبنان #PrayForLebanon #انفجار_بيروت pic.twitter.com/Ac0v1tY9kG — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 5, 2020

وعبر الفنان كرم عادل، عن حزنه الشديد لفقدانه منزله الذي دمر كليا إثر الانفجار.

ونشر عادل كرم عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“ عدة صور له وهو في وسط حطام منزله، وعلق قائلا: ”يا ضيعان العمر.. والله يرحم كل الشهداء ويشفي المرضى“.

View this post on Instagram يا ضيعان العمر وااله يرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى #لبنان A post shared by Adel Karam (@adelkaramofficialinsta) on Aug 5, 2020 at 5:43am PDT

بدوره، عبر الفنان وائل كفوري عن ألمه لما حل ببيروت، قائلا عبر حسابه في ”تويتر“: ”لبنان.. يا وجعي“.

أما المطرب راغب علامة، فقد وصف ما حصل بأنه ”عمل عدواني“، معتبرا أن الشعب اللبناني ”ضحية بين يدي الإجرام الدولي“، على حد تعبيره.

وقال علامة عبر حسابه في ”تويتر“: ”لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الانفجار المدمر هو بالصدفة. كفاكم كذباً ونفاقاً! إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر. نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة و ضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي“.

لا تحاولوا إقناعنا بأن هذا الإنفجار المدمّر هو بالصدفة. كفاكم كذباً ونفاقاً ! إنه عمل عدواني إرهابي تخرج منه رائحة الخيانة والغدر. نحن الشعب اللبناني لسنا إلا لعبة و ضحية بين يدي الإجرام السياسي والدولي — RaghebAlama (@raghebalama) August 5, 2020

وقدمت الفنانة إليسا الشكر للدول التي قدمت مساعدات للبنان من أجل مساعدته على التعافي من آثار الانفجار.

وقالت إليسا على ”تويتر“: ”شكرا لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان. السعودية، مصر، الكويت، تونس، الإمارات، المغرب، قطر، العراق، الجزائر، عمان، الأردن. شكرا لفرنسا وبريطانيا وأميركا وإيطاليا. الإنسان واحد وإنتو أثبتو هالشي“.

شكر لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان. السعودية، مصر، الكويت، تونس، الإمارات، المغرب، قطر، العراق، الجزائر، عمان، الأردن.

شكر لفرنسا وبريطانيا وأميركا وإيطاليا.

الإنسان واحد وإنتو أثبتو هالشي#لبنان_منكوب — Elissa (@elissakh) August 5, 2020

وطمأن الفنان اللبناني وائل جسار، جمهوره بعد تضرر منزل شقيقة زوجته الذي كان يتواجد به أولاده لحظة الانفجار.

وقال جسار في تصريحات تلفزيونية، إن ما حدث ببيروت ”يبكي، وحجم الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت كبير جدًا يفوق ما حدث أثناء الحرب في لبنان“.

وأضاف: ”أنا نزلت وشفت المأساة اللي بيعيشها الشعب اللبناني.. إحنا في أيام الحرب ما شفنا مثل هذا الدمار“.

وعن مكان تواجده أثناء انفجار مرفأ بيروت، أوضح أنه كان يقود سيارته على الطريق، وسمع صوت دوي انفجار ضعيف في البداية، ثم صوتا أكبر بعده بقليل، مضيفًا أنه كان خائفًا معتقدًا أنه زلزال أو هزة أرضية شديدة في بادئ الأمر.

وأكد أن أولاده بخير ولم يصابوا بأي أذى ولكنهم كانوا في حالة من الرعب والخوف بسبب الحادث، لافتًا إلى أن منزل خالتهم تعرض لأضرار كبيرة.

من جانبها، طالبت الفنانة ماغي بو غصن، بانتداب محكمة دولية للتحقيق في الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، مؤكدة أنها لا تصدق أي رواية من الدولة بشأن الحادث.

وقالت بو غصن عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“ الأربعاء: ”أنا كمواطنة لبنانية مش مصدقة ولا تفسير من الدولة يلي تسبب بدمار بيروت لأنكم كذابين ومخادعين.. برقبتكن شهداء ومصابين ومفجوعين.. برقبتكن وطن“.

وأضافت: ”بدنا محكمة دولية هي تقلنا شو صار ما عندا مصالح وخداع.. حق كل قلب مفجوع يعرف شو صار ويحاكم المذنب“.

انا كمواطنة لبنانية مش مصدقة ولا تفسير من الدولة يلي تسبب بدمار بيروت لانكن كذابين ومخادعين….برقبتكن شهداء ومصابين ومفجوعين. برقبتكن وطن

بدنا محكمة دولية هي تقلنا شو صار ما عندا مصالح وخداع. الله لا يسامحكن — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) August 5, 2020

وعبرت الفنانة ماجدة الرومي، عن حزنها الشديد إزاء ما تعرضت له بيروت، واصفة الانفجار بأنه ”مؤامرة مدبرة“.

وقالت الرومي في تصريحات متلفزة، إن ”حديثها عن تلك المؤامرة ما هو إلا انطباع شخصي“، موجهة هجوما حادا على السياسيين اللبنانيين بسبب الانفجار الذي ”أدخل الرعب في القلوب“.

ودعت الفنانة اللبنانية، الدول العربية، إلى الوقوف إلى جانب لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، مشددة على أن ”الذي يحصل في لبنان خطير للغاية، وحلقة من حلقات تفتيت الدولة اللبنانية“.

ووقع انفجار ضخم في مستودع على بعد بضعة كيلومترات في ميناء بيروت، يوم الثلاثاء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 135 شخصا وإصابة 5000، وتشريد ما يصل إلى 250 ألفًا من منازلهم بعد أن مزقت موجات الصدمة الأبواب، وحطمت النوافذ على بعد أميال من موقع الانفجار.