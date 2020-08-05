ماذا قال فنانو لبنان عن انفجار مرفأ بيروت؟

عبر عدد كبير من الفنانين اللبنانيين عن حزنهم بسبب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، وتسبب في مصرع العشرات وإصابة الآلاف.

وحرص عدد من الفنانين القريبين من موقع الحادث على طمأنة جمهورهم عليهم، حيث قالت الفنانة إليسا عبر ”تويتر“ إن منزلها تعرض للأضرار بشكل كامل بسبب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت مساء الثلاثاء.

وأضافت: ”محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار.. أنا الحمد لله بخير وانشاء الله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب.. بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم. الله يحمي لبنان“.

محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم.

الله يحمي لبنان — Elissa (@elissakh) August 4, 2020

كما طمأن الفنان مروان خوري جمهوره عبر ”تويتر“ قائلًا: ”انا بخير والعائلة بخير الحمد لله,, شكراً على الاطمئنان من كل المحبين في كل العالم العربي.. ولكن للأسف لبنان ليس بخير والشعب اللبناني ليس بخير والمساكين والفقراء والمصابين ليسوا بخير ! ادعوا لهم“.

انا بخير والعائلة بخير الحمدالله شكراً على الاطمئنان من كل المحبين في كل العالم العربي ولكن للاسف لبنان ليس بخير والشعب اللبناني ليس بخير والمساكين والفقراء والمصابين ليسوا بخير ! ادعوا لهم🙏🙏 — Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) August 4, 2020

ونجت الفنانة هيفاء وهبي، وصناع مسلسلها ”أسود فاتح“ من الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء، حيث كانوا يصورون ”خارجي“ بالقرب من موقع الانفجار.

وطمأنت وهبي، جمهورها على حالتها، لافتًة إلى أنها بخير إلا أن منزلها تعرض لأضرار جسيمة.

وأكدت الفنانة في تصريح لموقع ”فوشيا“، أنها كانت بموقع تصوير مسلسلها ”أسود فاتح“ وقت وقوع الانفجار، مبينًة أن تضرر منزلها تسبب بإصابة العاملات الفلبينيات اللواتي كن متواجدات فيه.

وأشارت إلى أنه تم نقل العاملات إلى مستشفى في بيروت لإسعافهن، لأن زجاج المنزل سقط عليهن، مشددة على أن الوضع صعب للغاية.

وفي نفس السياق حمل عدد من الفنانين الحكومة اللبنانية المسؤولية عن الحادث، ومنهم من طالب المسؤولين بالاستقالة.

وطالب الفنان وسام حنا باستقالة الحكومة عبر صفحته على ”تويتر“ قائلا: ”إذا عندكن شرف يا بلا شرف بتستقيلوا من كبيركن لصغيركن.. شو بدكن بعد.. شو بدكن بعد.. شو بدكن بعد.. يا بلا شرف انفجار بيروت الليلة طلع غلطة واهمال.. غلطة يا بلا شرف.. ما حدا يطلع منكن على التلفزيون ويحكي“.

اذا عندكن شرف يا بلا شرف بتستقيلوا من كبيركن لصغيركن .

شو بدكن بعد

شو بدكن بعد

شو بدكن بعد

يا بلا شرف

انفجار بيروت الليلة طلع غلطة و اهمال

غلطة يا بلا شرف

يا بلااااااااااااااا شرف

ما حدا يطلع منكن على التلفزيون ويحكي #بيروت #بيروت_مدينة_منكوبة — Wissam R Hanna (@WissamRHanna) August 4, 2020

وقال الفنان باسم مغنية عبر ”تويتر“: أشكر كل حكوماتنا السابقة والحالية على الإهمال.أصبحتم أخطر من العدو الصهيوني.. شكرا“.

أشكر كل حكوماتنا السابقة والحالية على الإهمال.أصبحتم أخطر من العدو الصهيوني.شكرا#يا_حبيبي_يا_لبنان — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) August 4, 2020

ومن جانبها قالت الفنانة كارمن لبس، إن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، ناجم عن صاروخ موجه.

وشاركت ”لبس“ عبر حسابها ”تويتر“ صورة من الانفجار تظهر وجود طائرة وسط أعمدة الدخان، مؤكدة أنها سمعت صوت الطائرة التي ضربت المرفأ، على حد قولها.

وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة قائلة: ”مش ناقصنا بعد، مش ناقصو البلد بقى، بكفي يلي عم يصير، هي مش مفرقعات، لا يستغبونا ويقولو مفرقعات.. سمعت الطيران وشفت الصاروخ، مش رح كذب عيوني“.

مش ناقصنا بعد، مش ناقصو البلد بقى😡، بكفي يلي عم يصير، هي مش مفرقعات، لا يستغبونا ويقولو مفرقعات🤬 سمعت الطيران وشفت الصاروخ، مش رح كذب عيوني!!! pic.twitter.com/F5HKO44cgT — Carmen Lebbos (@C_lebbos) August 4, 2020

كما علقت الفنانة نيكول سابا على الحادث عبر ”تويتر“ قائلة: ”ولا كأنو مشهد من الأفلام السينمائية شي مرعب وحزن رهيب ما بينوصف على هالبلد كيف صار!!.. هيدا النهار ما رح ينتسى وحاسة بشعور كتير بشع!“.

وتابعت: ”أعداد جرحى مهول والمستشفيات مش مستوعبة اساساً البلد غرقان بموضوع كورونا الله يستر ويشفي كل المصابين ويخلصنا من كل يلّي عم بصير“.