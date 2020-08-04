أمل عرفة تكشف تفاصيل جديدة عن إصابتها بفيروس "كورونا"

كشفت الفنانة السورية أمل عرفة، تفاصيل جديدة بشأن وضعها الصحي، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الفنانة عرفة أنها ”في رحلتها الأخيرة مع المرض“، وذلك من خلال تصريحات لبرنامج ”ET“ بالعربي، حيث قالت إنها تعاني من كورونا منذ 12 يوما، وإنها ”رأت الموت“، وفق تعبيرها.

وحظي إعلان أمل عرفة، عن إصابتها بكورونا، أمس الإثنين، بتفاعل واسع بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، كما جذبت إصابتها العديد من الفنانين عبر حساباتهم في مواقع التواصل، محاولين دعم أمل عرفة في محنتها.

واستطاعت أمل عرفة أن ترد الدعم بكلمات الشكر والثناء لأصدقائها بالوسط الفني، وأيضا للمتابعين عبر حساباتها، وجاء تفاعل أمل عرفة من خلال تغريداتها عبر موقع ”تويتر“، إذْ ردّت على الفنانة الإماراتية أحلام التي كتبت لها: ”سلامة قلبك ربي معاك ويحرسك ويجعل ما جاك تكفير“، فقالت: ”الفنانة الكبيرة والإنسانة والأم والصديقة أم فاهد شكرا ما شوف فيكي إلا الخير يا رب“.

الفنانة الكبيرة والإنسانة والأم والصديقة أم فاهد شكراً ما شوف فيكي إلا الخير يارب❤️❤️❤️🙏 https://t.co/ZyHLYyIqjM — Amal Arafa (@AmalArafaa) August 4, 2020

وعادت أحلام تقول لها: ”اعذريني يا غالية تو أسمع الخبر والله إنك غالية وربي يرفع عنك وعن كل الناس“، لترد أمل عرفة بالقول: ”بحبك ومن ثم أحبك“.

بحبك ومن ثم أحبك ✌️✌️❤️ https://t.co/zZPvS3aeXf — Amal Arafa (@AmalArafaa) August 4, 2020

وردت أمل عرفة أيضا على فاطمة داوود مقدمة برنامج الاستقصاء ”اقتضى التوضيح“، فقالت: ”حبيبة القلب أنا بآخر رحلة المرض والله معي، ومالي خايفة، محبتك ومحبة المخلصين غمرتني قوة“.

وكانت فاطمة كتبت للفنانة أمل عرفة: ”حبيبة القلب العزيزة الغالية أمل ألف سلامة عليك وكل التمنيات بالشفاء العاجل من الفيروس، وفعلا (رسالتك مؤثرة جدا) لنأخذ الموضوع على محمل الجد والالتزام بالإجراءات للتخفيف من النتائج، الله يحفظك ويخليلك عايلتك قلبي معك“.

حبيبة القلب انا بآخر رحلة المرض والله معي ومالي خايفة محبتك ومحبة المخلصين غمرتني قوة🙏🙏❤️💙 https://t.co/I3j5DTd4Om — Amal Arafa (@AmalArafaa) August 4, 2020

وأعلنت النجمة السورية عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور وثقته عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الإثنين.

وأكدت أمل عرفة، في نهاية حديثها، بأنها سوف تتماثل إلى الشفاء وستعود للتصوير والعمل والحياة بشكل طبيعي، مشددة على أنها ترى الحياة ”مزحة“ والإنسان هو فقط ضيف عليها، وهذه كانت قناعتها قبل فيروس الكورونا.

يشار إلى أن عرفة تشارك حاليا بمسلسل ”شارع شيكاغو“ بشخصية خارجة عن المألوف ومختلفة عن ما قدمته سابقا في مسيرتها الفنية.