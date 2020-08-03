سارة الكندري تعلن اعتزالها السوشيال ميديا بسبب زوجها (فيديو)

أعلنت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري، اعتزالها السوشيال ميديا، بسبب ضغوط من زوجها بعد إهانة أحد الأشخاص لها.

ونشرت الكندري عبر خاصية ”ستوري“ بحسابها الشخصي بموقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو انهارت فيه من البكاء قائلة إنها قررت الاعتزال بسبب إجبار زوجها أحمد العنزي على هذا القرار، بعد إهانة أحد الأشخاص لها ولوالدتها، مطالبة جمهورها بمحاولة إقناع زوجها بالعدول عن قراره.

وكانت النيابة العامة في دولة الكويت، قد أخلت سبيل الفاشينيستا سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي بكفالة 500 دينار، في نهاية شهر يناير الماضي، وذلك بعد القبض عليهما على خلفية اتهامهما بمخالفة الآداب العامة، وتعمدهما استفزاز الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما فيديو وصفه البعض بـ“غير الأخلاقي“.

وتداول مغردون في يناير الماضي مقطع فيديو نشره الزوجان الكندري والعنزي، حيث أظهر قيام الزوج بتصفيف شعر زوجته، والتي علقت بأن زوجها ”لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون“.