تركي آل الشيخ يُطمئن جمهوره على حالته الصحية

طمأن المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس نادي ألميريا الإسباني، جمهوره ومحبيه، على حالته الصحية بعد قلق استمر طوال الساعات الماضية راج الحديث فيها عن تدهور حالته الصحية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قائلًا: ”‏شكرًا.. أنا بخير والحمد الله“، بينما توالت التعليقات التي تمنت له السلامة والشفاء العاجل.

وكان قد نُقل المستشار السعودي تركي آل الشيخ، إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى New York Presbyterian.

وكان تطور مفاجئ في حالة آل الشيخ الصحية أدى إلى انتقاله بشكل عاجل إلى نيويورك لمتابعة وضعه الصحي هناك، وسط أنباء تحدثت عن تعرضه لحالة إغماء وهو في الطائرة.

وكشف مصدر مقرب من آل الشيخ أنه وخلال وضعه تحت الملاحظة الطبية من فريقه المعالج بالولايات المتحدة الأمريكية، حدث تطور مفاجئ في حالته الصحية، فتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وأكد المصدر حينها أن آل الشيخ يعاني من صعوبة في التنفس وعدم انتظام في ضربات القلب، حيث تُجرى متابعة حالته الصحية على أيدي الأطباء المعالجين له.