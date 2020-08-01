الدكتورة خلود ترد على اتهامها وزوجها بـ"غسيل أموال"

الدكتورة خلود ترد على اتهامها وزوجه...

المصدر: كاريمان أبو طالب – إرم نيوز

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ردت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على تداول اسمها وزوجها الموديل الأردني المعروف باسم ”أمين“ ضمن قائمة المتهمين بقضية غسيل الأموال، التي تصدرت الرأي العام في الكويت خلال الآونة الأخيرة.

وتداولت بعض الحسابات في مواقع التواصل أسماء مشاهير قالوا إنهم متهمون في قضية غسيل الأموال.

وشاركت الدكتورة خلود على ”تويتر“ بيانا صادرا عن وكيلها القانوني، الذي أوضح أن ”ما جرى تناقله من أحد المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي يعد تشويهًا لسمعة موكلته“.

وقالت الفاشينيستا الكويتية إنها لن تتنازل عن حقها بسبب ما تعرضت له من ”تشويه سمعة، وتلفيق قصص، وكذب“.

وتابعت: ”والله ما راح اسكت عن حقي وحسبنا الله ونعم الوكيل حوبتي ما تتعداهم إن شاء الله.. من بعد هذا الكلام يعلقون على عيالي يكتبون عيال غسيل أموال حسبنا الله ونعم الوكيل مو محللين“.

وعلقت على صورة جمعتها بزوجها الأردني أمين: ”طول عمرنا ما نغلط على أحد ولا تعدينا على أحد ماشين بخطى سليمة نصور إعلاناتنا ويومياتنا مع أهلنا وعيالنا ويغلطون علينا وما نرد ويسبونا وما نرد قاعدتنا الأولى هي الاحترام ونحب الكل ونساعد الكل ما نعرف شنو يعني غسيل أموال ولا نعرف هذا الطريق يارب حوبتي ما تتعداكم.. مو محللين“.

وبينما لم تذكر صفحات على مواقع التواصل اسمهما صراحة، قالت الدكتورة خلود: ”اعطوني شخصا واحدا ما فهم إنه الكلام يخصني ويخص أمين.. في دكتورة كويتية ومشهورة ومتزوجة أردني غيري؟ (أردني ويفتخر وأنا أفتخر فيه) بس عاد وانتو تطقون الناس بجنسياتهم وأصولهم“.

وأردفت: ”ما أدري ليش الحقد علينا ويتمنون الشر لنا ليش عشان عندنا خير؟ عشان الله رزقنا بخير ونعمة وعيال؟ ليش الغل علينا ما عندنا سوالف إغراء وتفصخ أو استفزاز حياتنا طبيعية ومحترمة ليش هالحقد علينا؟“.

واستطردت: ”الدنيا كلها فوقنا وسب وقذف وتأليف قصص.. كل الدنيا فوقنا يبون الشر لنا ويتمنون أنه عايلتنا تتشتت والله يزعلون لما أقول أنا رقم واحد بالوطن العربي كأنه ما في غير خلود وأمين بالدنيا.. بكل بوست دعاوي وسبْ علينا شنو صاير شنو في!؟“

 

 

 

وكان المحامي الكويتي فهد الحداد قال على ”تويتر“ إن ”مصادر موثوقة“ أكدت له أن ”مشهورا أردنيا وزوجته الدكتورة الكويتية متورطان بعمليات كبيرة في غسيل أموال“.

 