الدكتورة خلود ترد على اتهامها وزوجها بـ"غسيل أموال"

ردت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على تداول اسمها وزوجها الموديل الأردني المعروف باسم ”أمين“ ضمن قائمة المتهمين بقضية غسيل الأموال، التي تصدرت الرأي العام في الكويت خلال الآونة الأخيرة.

وتداولت بعض الحسابات في مواقع التواصل أسماء مشاهير قالوا إنهم متهمون في قضية غسيل الأموال.

وشاركت الدكتورة خلود على ”تويتر“ بيانا صادرا عن وكيلها القانوني، الذي أوضح أن ”ما جرى تناقله من أحد المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي يعد تشويهًا لسمعة موكلته“.

وقالت الفاشينيستا الكويتية إنها لن تتنازل عن حقها بسبب ما تعرضت له من ”تشويه سمعة، وتلفيق قصص، وكذب“.

وتابعت: ”والله ما راح اسكت عن حقي وحسبنا الله ونعم الوكيل حوبتي ما تتعداهم إن شاء الله.. من بعد هذا الكلام يعلقون على عيالي يكتبون عيال غسيل أموال حسبنا الله ونعم الوكيل مو محللين“.

#ابطال_وهميه @LawyerGroup 👌 ماراح اتنازل عن حقي تشويه سمعه و تلفيق قصص و كذب و تأليف والله ما راح اسكت عن حقي و حسبنا الله ونعم الوكيل حوبتي ما تتعداهم ان شاءالله ..من بعد هذا الكلام يعلقون على عيالي يكتبون عيال غسيل اموال حسبنا الله و نعم الوكيل مو محللين pic.twitter.com/TjcsF8GtkZ — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

وعلقت على صورة جمعتها بزوجها الأردني أمين: ”طول عمرنا ما نغلط على أحد ولا تعدينا على أحد ماشين بخطى سليمة نصور إعلاناتنا ويومياتنا مع أهلنا وعيالنا ويغلطون علينا وما نرد ويسبونا وما نرد قاعدتنا الأولى هي الاحترام ونحب الكل ونساعد الكل ما نعرف شنو يعني غسيل أموال ولا نعرف هذا الطريق يارب حوبتي ما تتعداكم.. مو محللين“.

طول عمرنا ما نغلط على احد ولا تعدينا على احد ماشين بخطى سليمة نصور اعلاناتنا و يومياتنا مع اهلنا و عيالنا و يغلطون علينا و ما نرد و يسبونا و ما نرد و قاعدتنا الاولى هي الاحترام و نحب الكل و نساعد الكل مانعرف شنو يعني غسيل اموال ولا نعرف هذا الطريق يارب حوبتي ماتتعداكم.مو محللين pic.twitter.com/uFEyZqNd1Y — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

اولا الغير كويتي ما يقدر يملك شاليه او بين باسمه و هذا قانون الدولة ثاني شي ليش تكرار كلمة فلسطيني لو امين فلسطين كان بيفتخر باصله لانه(رجل) و ما يهاب احد و ملتزم بكل القوانين و يحترم الديرة اللي عاش فيها و اكل من خيرها عيب عيب عيب احترموا نفسكم #ابطال_وهميه pic.twitter.com/F7QE6kGZPu — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

وبينما لم تذكر صفحات على مواقع التواصل اسمهما صراحة، قالت الدكتورة خلود: ”اعطوني شخصا واحدا ما فهم إنه الكلام يخصني ويخص أمين.. في دكتورة كويتية ومشهورة ومتزوجة أردني غيري؟ (أردني ويفتخر وأنا أفتخر فيه) بس عاد وانتو تطقون الناس بجنسياتهم وأصولهم“.

هذا اسمه همز و لمز مو لازم ذكر اسماء .. عطوني شخص واحد ما فهم من الكلام انه الكلام يخصني و يخص امين..في دكتورة كويتيه و مشهورة و متزوجك اردني غيري؟ (اردني و يفتخر و انا افتخر فيه ) بس عاد و انتو تطقون الناس بجنسياتهم و اصولهم #ابطال_وهميه pic.twitter.com/rGuxLyxhit — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

وأردفت: ”ما أدري ليش الحقد علينا ويتمنون الشر لنا ليش عشان عندنا خير؟ عشان الله رزقنا بخير ونعمة وعيال؟ ليش الغل علينا ما عندنا سوالف إغراء وتفصخ أو استفزاز حياتنا طبيعية ومحترمة ليش هالحقد علينا؟“.

ما ادري ليش الحقد علينا و يتمنون الشر لنا ليش عشان عندنا خير؟عشان الله رزقنا ب خير و نعمة و عيال؟ ليش الغل علينا ماعندنا سوالف اغراء و تفصخ او استفزاز حياتنا طبيعية و محترمة ليش هالحقد علينا؟ #ابطال_وهميه pic.twitter.com/nfH8LCWlCe — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

واستطردت: ”الدنيا كلها فوقنا وسب وقذف وتأليف قصص.. كل الدنيا فوقنا يبون الشر لنا ويتمنون أنه عايلتنا تتشتت والله يزعلون لما أقول أنا رقم واحد بالوطن العربي كأنه ما في غير خلود وأمين بالدنيا.. بكل بوست دعاوي وسبْ علينا شنو صاير شنو في!؟“

الدنيا كلها فوقنا و سب و قذف و تأليف قصص .. كل الدنيا فوقنا يبون الشر لنا و يتمنون انه عايلتنا تتشتت والله يزعلون لما اقرل انا رقم واحد بالوطن العربي كأنه مافي غير خلود و امين بالدنيا .. بكل بوست دعاوي و سب علينا شنو صاير شنو في!؟ — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

🇯🇴👌 فخورة فيك و محظوظة فيك احبك و احب انتمائك و ولائك و فخرك ب اصلك و جنسيتك و يارب لا تحرمني منه مافي مثلك و اخلاقك العالية ..تجااااااااااهل👌 #ابطال_وهميه pic.twitter.com/3JB4iW4DuZ — د. خلود (@dr_kholodiii_) August 1, 2020

وكان المحامي الكويتي فهد الحداد قال على ”تويتر“ إن ”مصادر موثوقة“ أكدت له أن ”مشهورا أردنيا وزوجته الدكتورة الكويتية متورطان بعمليات كبيرة في غسيل أموال“.