هبة نور: "المسلسلات المشتركة" لا علاقة لها بتراجع الدراما السورية (فيديو)

نفت الفنانة السورية هبة نور أن تكون هناك علاقة للمسلسلات المشتركة بتراجع الدراما السورية في السنوات الأخيرة، مؤكدة أنها من متابعي الدراما المشتركة ومن المشجعين لها ومن محبيها.

وأضافت نور في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنه ”لا يمكن لأي كان أن يسحب البساط من الدراما السورية“، معتبرة أن ”الدراما السورية عرفت منذ القدم على صعيد الوطن العربي، لكنها عانت من بعض الظروف القاسية نتيجة الحرب، ونتيجة بعض القائمين على صناعتها“.

وأردفت الفنانة السورية أن ”الدراما بحاجة إلى دعم أكبر من جهة المنتجين“، في الوقت الذي طالبت فيه المؤسسات الحكومية ”بالعمل على دعمها لتعود كما كانت في السابق“، داعية الشركات المنتجة إلى ”العمل بجد لعودة الدراما السورية إلى سابق عهدها“، منوهة إلى أن ”الدراما السورية تفتقد نصوصا مكتوبة بحب وشغف“، وفق تعبيرها.