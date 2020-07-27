فرح الهادي تعلق على اتهامها في قضية "غسيل الأموال"

ردت الفنانة الكويتية فرح الهادي على اتهامها بالتورط في قضية ”غسيل الأموال“ التي تتصدر الرأي العام في الكويت خلال اليومين الماضيين، بعد صدور قرار بالتحفظ على أموال 12 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فرح عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“: ”ما عندي شيء أخفيه وإذا أنا مخطئة بشيء راح أتحاسب“.

وأردفت الفنانة الكويتية: ”لكن كل شيء موجود وإن شاء الله بيظهر الحق، وسيتم الرد على كل الإشاعات والاتهامات في الوقت المناسب“.

ثم اختتمت فرح الهادي رسالتها بقولها: ”حسبي الله ونعم الوكيل“.

يذكر أن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، اتخذ قرارًا بمنع المشاهير المتورطين من السفر، وعددهم 12 متهمًا، بحسب ما ذكر حساب المجلس المعني بالقضايا الكويتية سواء بالمحاكم أو الداخلية عبر ”تويتر“.