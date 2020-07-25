محامي هيفاء وهبي: وزيري اختلس 80 مليون جنيه من موكلتي

كشف محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ياسر قنطوش، عن أن المبالغ المالية التي استولى عليها محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة السابق، أكثر من 80 مليون جنيه وليس 67 مليونا كما قيل.

وقال قنطوش لـ“إرم نيوز“: ”تقدمت بالمستندات التي تثبت استيلاء مدير أعمال الفنانة اللبنانية، على المبالغ المذكورة واختلاسها لنفسه، وهناك خبير في النيابة يجري عملية الحساب الدقيق لما حصل عليه المتهم“، مؤكدا أن ”هناك قضايا أخرى من قبل هيفاء وهبي ضد وزيري بخلاف القضية الموقوف فيها حاليا، ستظهر في حينها“.

ونفى قنطوش زواج وزيري من موكلته، قائلا: ”لا يوجد زواج، هذه وسيلة للضغط عليها للتنازل عن القضايا المرفوعة ضده، وسيصدر فيها حكم يوم الثلاثاء المقبل 28 تموز/يوليو، وسنقاضيه على كل ما قاله“، مبينا أنه ”تم حبس المتهم 4 أيام والتجديد له 15 يوما حتى الآن، على ذمة قضية الاختلاس والنصب المحبوس على ذمتها حاليا بقسم شرطة الشيخ زايد“في محافظة الجيزة .

وكانت النيابة المصرية، أصدرت قرارا بحبس المنتج المصري محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في قضية اتهامه بسرقة الأخيرة والنصب عليها.

وأعربت وهبي، عن سعادتها بقرار النيابة المصرية بحق وزيري، حيث كتبت عبر خاصية ”ستوري“ على حسابها الشخصي في موقع إنستغرام: ”الحمدلله“.

واتهمت وهبي، وزيري باقتحام منزلها في مصر، أثناء غيابها وتواجدها في لبنان.

وكشفت في وقت سابق تفاصيل جديدة بخصوص خلافها مع وزيري، قائلة: ”تعرضت لقضية نصب كبيرة وكل الناس أصبحوا يعرفون الموضوع من الإعلام، الورق الخاص بي في القضية متشعب بعض الشيء، ومن ضمن الأشياء التي سرقت مني، محتويات فيلا بأحد الكومباوندات في مصر، فقد قام وزيري باقتحامها بالقوة وكسر الباب رغم أن مقتنياتي ومقتنيات أختي داخل الفيلا“.

وعمل وزيري لسنوات طويلة مدير أعمال هيفاء وهبي، ومنذ عامين شارك بدور في مسلسلها ”لعنة كارما“، كما أنتج لها محمد فيلم ”أشباح أوروبا“ كأول تجربة له في الإنتاج في 2019.