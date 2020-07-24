بعد اتهامات كاني ويست لها بخيانته.. الكشف عن صور لقاء كيم كارديشيان وميك ميل

أثار المغني الأمريكي كاني ويست، عاصفة من الجدل لم تهدأ حتى الآن، بعدما أشار إلى أنه أراد طلاق زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان، منذ أن التقت بمغني الراب ميك ميل في فندق.

وبعد يومين من الإشارة المبطنة إلى اتهامها بخيانته مع ميل، ظهرت صور للقاء كارديشيان مع مغني الراب في عام 2018، في فندق لوس أنجلوس، والذي كان يهدف لمناقشة إصلاح السجون.

وأظهرت الصورة بوضوح كيم (39 عامًا) وميك (33 عامًا) وهما يجلسان سويًا في مطعم فندق والدورف أستوريا.

ولم يظهر في الصور ما يشير إلى شكوك كاني بخيانة كيم له مع ميك، حيث لم يكن الثنائي بمفردهما، فقد شاركتهما الجلسة سيدة الأعمال كلارا وو، وفقًا لموقع ”هوليود لايف“.

واتهم كاني ويست، الثنائي بخيانته، مشيرًا إلى أن كيم خرجت عن السياق بهذا الاجتماع، وأنه كان يحاول تطليقها منذ ذلك الحين.

ونفى مغني الراب ميك ميل، هذه الاتهامات، ووصف ”ويست“ بأنه ”كاذب“.

وكان ”ويست“ قد كتب في وقت سابق سلسلة من التغريدات، والتي سلط الضوء فيها على علاقة كيم بميك، وقال في إحداها: ”ميك هو صديقي وكان محترمًا … كان مقربًا“، دون مزيد من التفاصيل.

يُذكر أن مغني الراب ميك ميل، كان في طليعة الناشطين الذين نشطوا في إصلاح السجون، بعد معركة قانونية طويلة على مدى عقد.