وفاة الفنان البحريني سلمان زيمان

وفاة الفنان البحريني سلمان زيمان

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

توفي المطرب البحريني سلمان زيمان، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع مع سرطان الدم، وفق وسائل إعلام محلية.

وسيوارى جثمان الفنان الراحل في مقبرة المحرق.

ويعتبر الفنان سلمان دعيج خليفة بن زيمان، أحد أبرز نجوم الأغنية البحرينية، ولد في 14 أغسطس/آب 1954 في المحرق في البحرين، وتلقى تعليمه الثانوي في مدارسها، ثم دخل مدرسة المنامة الصناعية وتخصص فيها آلات وبرادة (مخرطة)، وتخرج عام 1973، ثم عمل عامًا كرسام صناعي في وزارة الأشغال.

وفي عام 1974م، توجه إلى بغداد لدراسة الهندسة الميكانيكية في جامعة التكنولوجيا، ثم عاد بعد تخرجه إلى البحرين، واشتغل في بناء وإصلاح السفن مدة 7 سنوات.

وبعد ذلك، قرر التوجه إلى الكويت حيث بدأت مسيرته الفنية، وبقي فيها حتى 1987م، عاد بعد ذلك إلى البحرين وبدأ في التدريس الموسيقي، الذي استمر فيه 20 عامًا، وفي 2010 تقاعد عن العمل، وتفرغ للغناء.

تزوج سلمان زيمان من خارج الوسط الفني، ولديه 3 من الأبناء، هم: سلام، وأيمن، ودعيج.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk[at]eremnews[dot]com

الوسومات:
البحرين
مختارات
تاغ
وفاة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
تابعوا إرم نيوز عبر غوغل نيوز تابعنا على منصة غوغل الإخبارية