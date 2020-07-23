وفاة الفنان البحريني سلمان زيمان

توفي المطرب البحريني سلمان زيمان، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع مع سرطان الدم، وفق وسائل إعلام محلية.

وسيوارى جثمان الفنان الراحل في مقبرة المحرق.

الى جنات الخلد يا حبيبي ويا صديقي ايها النبيل اعزي نفسي واحبابي في كل مكان بفقد اعز الناس الصديق الفنان ( سلمان زيمان ) لم يشبهك احد في نبلك وانسانيتك ووطنيتك وداعاً ايها الحبيب. وعظم الله اجرنا جميعا. القلب حزين. pic.twitter.com/j38Iul8jwH — محمد القحطاني (@Mohammad8ahtani) July 23, 2020

خالص العزاء للشعب البحريني العزيز ولأسرة المغفور له بإذن الله تعالى الفنان الكبير #سلمان_زيمان

تسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/mcN4AWR0tk — ماضي الخميس (@Madi) July 23, 2020

ويعتبر الفنان سلمان دعيج خليفة بن زيمان، أحد أبرز نجوم الأغنية البحرينية، ولد في 14 أغسطس/آب 1954 في المحرق في البحرين، وتلقى تعليمه الثانوي في مدارسها، ثم دخل مدرسة المنامة الصناعية وتخصص فيها آلات وبرادة (مخرطة)، وتخرج عام 1973، ثم عمل عامًا كرسام صناعي في وزارة الأشغال.

و لنا في ربوع صوتك ذكريات #سلمان_زيمان في ذمة الله، الله يرحمك يا فنان يا كبير 🙏🏼 pic.twitter.com/DX0cDEX5gv — أروى الوقيان🇰🇼 (@roooowy) July 23, 2020

أنتقل الي رحمة الله تعالى الفنان البحرينى الكبير #سلمان_زيمان فنان امتعنا كثيرا بزمن الثمانينات فنان قدم لنا فن جميل واغانى اجمل فنان لم يدخل يوما في مشاحنات مع احد ولم يتملق لصحافة بوفاته خسر الفن احد اعمدته الفنيه واتقدم الي اسرتة باأحر التعازى انا لله وانا اليه راجعوان pic.twitter.com/miHqc5QA7r — خالد الرشيد (@AlrashidKhaled) July 23, 2020

وفي عام 1974م، توجه إلى بغداد لدراسة الهندسة الميكانيكية في جامعة التكنولوجيا، ثم عاد بعد تخرجه إلى البحرين، واشتغل في بناء وإصلاح السفن مدة 7 سنوات.

وبعد ذلك، قرر التوجه إلى الكويت حيث بدأت مسيرته الفنية، وبقي فيها حتى 1987م، عاد بعد ذلك إلى البحرين وبدأ في التدريس الموسيقي، الذي استمر فيه 20 عامًا، وفي 2010 تقاعد عن العمل، وتفرغ للغناء.

تزوج سلمان زيمان من خارج الوسط الفني، ولديه 3 من الأبناء، هم: سلام، وأيمن، ودعيج.