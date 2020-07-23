مصر.. حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بسرقة هيفاء وهبي

أصدرت النيابة المصرية قرارًا بحبس المنتج المصري محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في قضية اتهامه بسرقة الأخيرة والنصب عليها، والتي حررت ضده أكثر من محضر رسمي.

وقررت نيابة قسم ثان الشيخ زايد في محافظة الجيزة، حبس محمد وزيري لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيق معه واستكمال أقواله في التهم المنسوبة إليه.

وعلق ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي، في تصريحات تلفزيونية على الحكم، قائلًا: ”المنتج محمد وزيري حضر برفقة محاميه الخاص في القضية وقرار حبسه جاء بعد ثبوت كافة الأدلة على سرقته أموال خاصة من موكلته تقدر بملايين الجنيهات“.

وأعربت الفنانة هيفاء وهبي، عن سعادتها بقرار النيابة المصرية بحق وزيري، حيث كتبت عبر خاصية ”ستوري“ على حسابها الشخصي بموقع إنستغرام: ”الحمدلله“.

وتفاعلت وهبي مع تعليقات متابعيها على قرار الحبس، حيث ردت على أحدهم بعدما هنأها بـ“حصولها على حقها من وزيري“، قائلة: ”أنا مبسوطة كثير الحمد لله“.

واتهمت هيفاء وهبي محمد وزيري باقتحام منزلها في مصر، أثناء غيابها وتواجدها في لبنان، وأكدت أنها ”حاولت إثبات الواقعة في محضر رسمي، ولكن أحد ضباط الشرطة تعنت معها“.

وكشفت في وقت سابق، تفاصيل جديدة بخصوص خلافها مع محمد وزيري، قائلة: ”تعرضت لقضية نصب كبيرة وكل الناس أصبحوا يعلمون الموضوع من الإعلام، الورق الخاص بي في القضية متشعب بعض الشيء، ومن ضمن الأشياء التي سرقت مني، فيلا بأحد الكومباوندات في مصر، قام هذا الشخص (محمد وزيري) باقتحامه بالقوة وكسر الباب رغم أن مقتنياتي ومقتنيات أختي داخل الفيلا“.

وأضافت: ”هو يعلم جيدًا أن هذه الفيلا أنا التي دفعت قيمتها، وللأسف لم أستطع المجيء إلى مصر بسبب الحجر الصحي وحظر الطيران“.

وتابعت: ”هذه الفيلا ليست الوحيدة، هناك 4 وحدات أخرى في نفس الكومباوند، هو ينكر أن جميعها باسمي، ومن ضمن هذه الوحدات مكتب عقاري حصلت عليه مقابل بقية أتعاب لي من إحدى شركات الإنتاج وقمت بتسليم الورق له أثناء إدارته لأعمالي، ولكن بعد الخلاف وضع اسمه على المكتب وجعله عنوانًا لشركته“.

وعمل محمد وزيري لسنوات طويلة كمدير أعمال هيفاء وهبي، ومنذ عامين شارك بدور في مسلسلها ”لعنة كارما“، حيث جسد شخصية شقيقها الذي لا يعرف عن الروابط العائلية بينهما، في حين تؤدي هيفاء دور المحتالة التي ترغب في استعادة حقها المالي من والدها، كما أنتج لها محمد فيلم ”أشباح أوروبا“ كأول تجربة له بالإنتاج في 2019.