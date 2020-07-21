محمد رمضان يعلن تأجيل مسلسل "الإمبراطور"

رفع الفنان المصري محمد رمضان، راية الاستسلام أمام إمكانية منافسته في موسم دراما رمضان المقبل، بمسلسل ”الإمبراطور“ الذي يجسد فيه شخصية الراحل أحمد زكي.

وكشف رمضان عن تأجيل تقديمه مسلسل ”الإمبراطور“ رسميًا، بسبب خلاف في الاتفاق مع ورثة أحمد زكي، الأمر الذي دفعه للتعاقد على مسلسل آخر سينافس به في رمضان المقبل.

وقال الفنان الشاب في منشور عبر حسابه الشخصي على ”فيس بوك“: ”تم تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة“. وأضاف: ”مسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي #ثقة_في_الله_نجاح #رمضان2021“.

وأبدى عدد كبير من المتابعين حزنهم بعد سماع خبر تأجيل مسلسل سيرة أحمد زكي، وتمنى قطاع عريض من المعلقين، توصل رمضان لاتفاق مع ورثة الإمبراطور، لتقديم العمل في أسرع وقت ممكن.

تم تأجيل مسلسل ( احمد زكي ) لحين التفاوض مع الورثة .. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي #ثقة_في_الله_نجاح #رمضان2021 Posted by Mohamed Ramadan on Monday, July 20, 2020

يذكر أن شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، الحاجة منى، أكدت أن محمد رمضان لم يتواصل معها، بشأن الحصول على موافقتها لتقديم السيرة الذاتية لشقيقها، وأوضحت أنها لن توافق على تجسيد الدور إلا بعد قراءة السيناريو.

وأضافت: “ تفاصيل فترة الطفولة للفنان أحمد زكي لا يعرفها أحد سوى عائلته ولا بدّ من العودة إليهم وسؤالهم للتعرف على هذه التفاصيل، جميع أفراد عائلة أحمد زكي تحب محمد رمضان بسبب وقوفه بجانبنا في عدة مواقف، ولكنه لم يتصل بنا للحصول على موافقة على تجسيد شخصيته، أرحب بالفكرة ولكن الموافقة ستأتي بعد قراءة السيناريو بالكامل“.

وتابعت: ”الفنان الراحل أحمد زكي سجلت جميع مراحل حياته ومتواجدة معي وكذلك فترة مرضه، فضلا عن فترة حياته في الصغر حتى وصوله إلى التمثيل“.