اعتبروني اعتزلت.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي (فيديو)

كشف الفنان المصري لطفي لبيب، تفاصيل حالته الصحية بعد الشائعات التي راجت خلال الأيام الماضية بشأن تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى غرفة الإنعاش بأحد المستشفيات.

ونشر التلفزيون المصري مقطع فيديو للفنان لطفي لبيب بدا فيه غير قادر على تحريك يده اليسرى، وقال خلاله: ”أنا بخير وبصحة جيدة وخبر انتقالي إلى الإنعاش كاذب.. أنا في نعمة كبيرة وقادر على الحركة والكلام“.

ووجه لطفي لبيب، رسالة إلى جمهوره بشأن الأنباء المتداولة عن اعتزاله الفن موضحًا: ”أنا مريض ومقدرش أشتغل حاليًا.. اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال“، مضيفًا: ”ادعولي ربنا يشفيني“.

وأضاف الفنان المصري عبر تصريحات تلفزيونية، أنه يعاني من جلطة في المخ تسببت في تعطيل الجزء الأيسر من جسده، موضحًا أنه ليس في كامل رونقه حاليًا لتقديم أعمال فنية، وسوف يعود إلى التمثيل مرة أخرى ويقبل الأدوار التي تعرض عليه عندما يستعيد صحته.

وتابع لطفي: ”مش عاوز أقلل من تاريخي.. ورصيدي اللي عملته مع الناس خلال عملي الفني مش عاوزة يضيع“، مضيفًا: ”عاوز لما اشتغل أعمل كل حاجة بطريقة صحيحة، لكن حالتي الصحية الآن لا تسمح بالتمثيل“.

وأوضح أن الممثل يجب أن يكون جاهز بدنيًا وعقليًا ويكون رياضيًا بالإضافة إلى ضرورة امتلاكه مرونة عصبية وعضلية، معقبًا أن مهنة التمثيل متعبة وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإرهاق بعد مهنة عمال المناجم.

وذكر أنه يفتقد بشكل كبير كواليس التمثيل والاستوديوهات، موضحًا أنه يشعر ببهجة كبيرة وعائد نفسي يعوضه عن شقاء المهنة خلال هذه الأجواء.

وأكد الفنان المصري أنه شارك في أكثر من 350 عملا فنيا، منهم 140 فيلمًا، لافتًا إلى أن هذا رصيد كبير لأي ممثل.