مصطفى الآغا يجري عملية جراحية لإزالة "البذل القطني"

خضع الإعلامي السوري مصطفى الآغا يوم الأحد لعملية جراحية لإزالة ”البذل القطني“.
ونشر الآغا مقدم برنامج ”صدى الملاعب“ على شاشة ”إم بي سي“، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستغرام، مقطع فيديو من داخل المستشفى وعلق قائلا: ”أجريت اليوم في المستشفى السعودي الألماني في دبي، عملية بذل قطني بسيطة لإزالة الضغط من الدماغ“.
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بحمد الله اجريت اليوم في المشفى #السعودي_الالماني #دبي عملية بذل قطني بسيطةلازالة الضغط من الدماغ فكل الشكر للمديرة العامة الدكتورة ريم عثمان المتابعة والمهتمة وللدكتور له محمد فؤاد ولصديق العمر ادم العماري وغالية وغزل مارديني وطاقم التخدير على الاهتمام الكبير الغير مستغرب من المجموعة @sgh.group @sghuae
وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو متمنين له الشفاء العاجل، وعلق متابعون: ”ربنا يقومك بالسلامة.. قديش قلقنا عليك هاد عملية مو بسيطة خالص“.
وقال آخر: ”نحمد الله على سلامتك مصطفى الآغا كثير نفتقدك على الشاشة“.