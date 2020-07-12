مصطفى الآغا يجري عملية جراحية لإزالة "البذل القطني"

مصطفى الآغا يجري عملية جراحية لإزال...

المصدر: فارس سالم - إرم نيوز

خضع الإعلامي السوري مصطفى الآغا يوم الأحد لعملية جراحية لإزالة ”البذل القطني“.

ونشر الآغا مقدم برنامج ”صدى الملاعب“ على شاشة ”إم بي سي“، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستغرام، مقطع فيديو من داخل المستشفى وعلق قائلا: ”أجريت اليوم في المستشفى السعودي الألماني في دبي، عملية بذل قطني بسيطة لإزالة الضغط من الدماغ“.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو متمنين له الشفاء العاجل، وعلق متابعون: ”ربنا يقومك بالسلامة.. قديش قلقنا عليك هاد عملية مو بسيطة خالص“.

وقال آخر: ”نحمد الله على سلامتك مصطفى الآغا كثير نفتقدك على الشاشة“.

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