مصطفى الآغا يجري عملية جراحية لإزالة "البذل القطني"

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خضع الإعلامي مصطفى الآغا، يوم الأحد، لعملية جراحية دقيقة بالرأس بالمستشفى السعودي الألماني بدبي، حيث قام بإزالة بذل قطني بالمخ كان سببا في إصابته بالصداع المستمر. ونشر مصطفى الآغا عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات