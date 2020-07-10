الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي يعلن تماثله للشفاء

أعلن الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي، اليوم الجمعة، تماثله للشفاء، بعد أيام من دخوله المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقال اليماحي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”الأحبة الكرام نعم الله كثيرة، أجملها محبة الناس، خلال الفترة الماضية غمرت بمئات المكالمات والرسائل، شكرا لكم وأعتذر لمن لم أتمكن من الرد عليهم، منّ الله علي بالشفاء بفضل دعائكم ”.

وتابع: ”موعدنا الثلاثاء بإذن الله مع حدث استثنائي“.

الأحبة الكرام

نعم الله كثيرة ، أجملها محبة الناس ، خلال الفترة الماضية غمرت بمئات المكالمات و الرسائل ، شكرا لكم وأعتذر لمن لم أتمكن من الرد عليهم ، من الله علي بالشفاء بفضل دعائكم ، موعدنا الثلاثاء بإذن الله مع حدث استثنائي. pic.twitter.com/SKxkjqvKC7 — أحمد اليماحي (@ahmedyammahi) July 10, 2020

وكان الإعلامي البارز في قناة أبوظبي تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى مطلع الشهر الجاري.

ويعد اليماحي أحد أبرز الوجوه الإعلامية في قناة أبوظبي، وذاع صيته بسبب إلقائه المميز ونسجه مقدمات لغوية بديعة حظيت بإعجاب واسع من قبل المتابعين.

واليماحي حاصل على بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة عجمان.

وبدأ مشواره الإعلامي بتقديم الأخبار في إذاعة ”الفجيرة“، ومنها انتقل إلى قناة ”بينونة“، ثم انتقل إلى شبكة قنوات ”أبوظبي“، حيث اشتهر بتقديم برنامجي ”عونك“ و“الحزم والأمل“.