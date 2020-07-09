"إنستغرام" يعتذر لبيلا حديد ويبرر حذف منشورها عن فلسطين‎

اعتذر تطبيق الصور الشهير ”إنستغرام“، من عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، بعد اتهامات بالعدائية والتنمر لاحقت التطبيق؛ لإزالته صورة نشرتها لجواز سفر والدها، والتي أظهرت فلسطين كمسقط رأسه.

ورد المتحدث باسم شركة ”فيسبوك“، التي تمتلك تطبيق الصور الشهير، على استفسار من موقع ”pagesix“ حول سبب الحذف بالقول: ”لحماية خصوصية مجتمعنا، لا نسمح للأشخاص بنشر معلومات شخصية، مثل أرقام جوازات السفر على إنستغرام، وفي الحالة التي يتم حجب رقم جواز السفر، لا يتم إزالة هذا المحتوى.. لقد استعدنا المحتوى ونعتذر لبيلا عن الخطأ“.

وكانت عارضة ”فيكتوريا سيكريت“، البالغة من العمر 23 عاما، قد انتقدت في وقت سابق إزالة منشور لها، وضعت فيه صورة جواز سفر والدها، والذي يدلل على مسقط رأسه في فلسطين، معتبرة أن حذف المنشور ”تنمر وعنصرية“ بحقها.