هذا ما قاله الزعيم عادل إمام في رثاء رجاء الجداوي (فيديو)

قدم الفنان المصري الكبير الزعيم عادل إمام، العزاء للشعبين المصري والعربي في وفاة الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية صباح الأحد عن عمر يناهز 82 عامًا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال الزعيم خلال تصريحات تلفزيونية، إن رجاء الجداوي كانت تمتلك ثقافة عالية جدًا، وتجيد أكثر من لغة ودائمًا كانت ترتدي أفضل الملابس وتختار أفضل الكلمات لتقولها، موضحًا أنها كانت أفضل وأعظم نموذج للسيدة المصرية.

وأوضح أن رجاء الجداوي كانت تجتمع فيها العديد من الصفات الجيدة مثل الثقافة وخفة الدم، بالإضافة إلى تميزها الشديد في تأدية عملها وتقمصها لكل الشخصيات التي تجسدها، مضيفًا أنه رغم عدم التحاقها بمعهد فنون تمثيلية إلا أنها كانت ممثلة عظيمة.

الزعيم عادل إمام: بعزي الشعب المصري والعالم العربي كله في وفاة رجاء الجداوي.. مصر معجونة بالفن الزعيم عادل إمام: بعزي الشعب المصري والعالم العربي كله في وفاة رجاء الجداوي.. مصر معجونة بالفن

#الحكاية

#رجاء_الجداوي Posted by ‎الحكاية‎ on Sunday, July 5, 2020

وعن كيفية تخليد ذكر الفنانة رجاء الجداوي، أوضح أن أعمالها الفنية هي التي ستخلدها، رافضًا فكرة إنشاء تمثال لها، ضاربًا مثالا بالفنانين عبد الحليم حافظ وإسماعيل ياسين اللذان لا يزالان يعيشان في أذهان المصريين رغم وفاتهما منذ عشرات السنين.

وأوضح أنه كان يتحدث مع رجاء الجداوي دائمًا لأنها كانت صديقة عزيزة عليه، مضيفًا أنه يوجد عدد من الفنانين تنقطع علاقته بهم عقب انتهاء عمله معهم لكن رجاء كانت دائمًا على اتصال معه.

وتوفيت ”الجداوي“، عن عمر ناهز الـ 82 عاما، بعد أسابيع من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومكوثها بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية منذ 24 مايو الماضي.

وأعلنت عن وفاة رجاء الجداوي ابنتها أميرة مختار، وذلك من خلال منشور في موقع ”فيسبوك“، حيث كتبت قائلة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله“.