غادة بشور تقاضي مطلقي شائعة زواجها من جورج وسوف

باشرت الفنانة السورية غادة بشور إجراءات قانونية لملاحقة مطلقي الشائعات بشأن حياتها الخاصة، وكان آخرها شائعة زواجها من الفنان جورج وسوف.

وأكدت بشور في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“ أنها دائمًا تنشر ما يحدث معها، وتتحدث عنه ولا تخفيه، لكن الإشاعة التي مستها مع جورج وسوف أساءت لهما معًا“، مشددة على أنها لن تصمت إزاء هذا التصرف الذي وصفته بـ“غير اللائق“

وأوضحت بشور أن الأمر تجاوز الحد كثيرًا من قبل بعض الذين لا يحترمون خصوصية الناس، ولا يفكرون بالبحث عن مصداقية ما ينشرونه، مؤكدة أن هذه الإشاعة المغرضة أساءت لها ولسلطان الطرب الذي تعتبره أخًا لها.

وأضافت بشور أن مطلقي الشائعات لا يعرفون معنى الوفاء والأخوة، بل يبحثون عن بعض الأكاذيب غير مكترثين بمشاعر الناس وخصوصياتهم.

وقالت بشور إنها لم تتأخر يومًا في الرد على أي صحافي يود سؤالها حول أي أمر، متسائلة كيف يسمح البعض لأنفسهم بنشر شائعات دون التأكد منها.

وقالت بشور في منشور على فيسبوك إنها عملت على توكيل محامٍ لمراجعة القضاء المختص والاقتصاص من كل من أساء إلى سمعتها، طبقا لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية.

وبينت أن هذا الإجراء يأتي بعد تداول أخبار كاذبة وافتراءات وإساءة بشأن حياتها الشخصية، لافتة إلى أن تلك الأخبار لا تنم عن المهنية والاحترافية، بل تنتهك مواثيق وأدبيات العمل الإعلامي.

وكانت الفنانة السورية غابت عن دراما رمضان للعام الجاري، بينما ظهرت في العام الماضي عبر مجموعة أعمال منها ”كرسي الزعيم“ و ”بقعة ضوء14“ و ”كرم منجل“، ولم تعلن حتى الآن عن تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل.