آخر ظهور فني للراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها (فيديو وصور)‎

غيّب الموت عن عالمنا الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عاما إثر صراع مع فيروس كورونا المستجد، والذي أُصيبت به في عيد الفطر الماضي.

وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد معاناة مع كورونا Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Saturday, July 4, 2020

وتركت رجاء الجداوي إرثا فنيا بدأته عام 1958، واستمرت مسيرتها لأكثر من 60 عاما ختمتها بمسلسل ”لعبة النسيان“، إذ ظهرت في كواليس تصويره الذي استمر حتى نهاية شهر رمضان، من خلال شاشة العربية الحدث عبر ”سكايب“ في مداخلة متلفزة لها ببرنامج ”القاهرة الآن“ الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي.

وتحدثت رجاء الجداوي عن آخر مشاركاتها، بتعليقها على مشهد الرقص الذي جسدته في المسلسل برفقة دينا الشربيني، والذي كان حديث الجمهور وقتها، مؤكدة أنها لم ترقص طوال حياتها ولكنها أُجبرت على المشهد كي تُخرج دينا الشربيني من ”المود“ السيء الذي عانت منه.

وقالت رجاء الجداوي، إنها لا تستطيع الرقص على الإطلاق مردفة: ”كل الستات في مصر بتعرف ترقص إلا أنا ، ورغم أن خالتي هي تحية كاريوكا؛ إلا أنني وصمة في جبين الراقصات“.

وقبل مسلسل ”لعبة النسيان“ ظهرت رجاء الجداوي في عدة أعمال متميزة، ففي عام 2019 ظهرت بشخصية ”ريتا“ من خلال مسلسل ”شبر مية“ الذي قام ببطولته الفنان أحمد السعدنى، وجسدت فيه دور والدته التي تحاول أن تسانده بعد تعرّضه لكثير من المواقف الصعبة.

وظهرت رجاء الجداوي بدور ”ضيفة شرف“ من خلال أعمال ”عزمي وأشجان“ عام 2018 وقدمت دور أشجان البلحاوي، وقام ببطولة العمل الفنانان حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

وظهرت رجاء الجداوي في مسلسل ”عوالم خفية“ مع الفنان الكبير عادل إمام وجسدت فيه دور عفاف أبو المعاطي وهو دور ”ضيفة شرف“.

بينما كان آخر ظهور للفنانة رجاء الجداوي، من خلال صورة تم تداولها عقب دخولها المستشفى بيومين فقط وكانت حالتها الصحية وقتئذ مستقرة وفي بداية ظهور أعراض الفيروس.

وجاءت الصورة وهي على سرير الشفاء من داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وبرفقتها أحد الأطباء المعالجين بالمستشفى، وكانت ممسكة بالمصحف وتقرأ القرآن لحظة استلقائها على السرير.

وقبل دخول رجاء الجداوي للمستشفى إثر إصابتها بكورونا كان لها ظهور في عزاء رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل زوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، إذ تسبب هذا الظهور في إصابتها بكورونا، بينما أشار البعض إلى أن إصابتها بكورونا جاءت أثناء مشاركتها في مسلسل ”لعبة النسيان“.

يُذكر أن رجاء الجداوي ولدت في الـ6 من سبتمبر عام 1938، وتعد من أقدم الفنانات العربيات عملا في مجال الفن، إذ كانت انطلاقتها الفنية من خلال فيلم ”غريبة“ عام 1958، وواصلت عملها السينمائي والتلفزيوني ومجال عروض الأزياء على مدار 60 عاما.