من هو الفنان المصري الراحل محمود جمعة؟

شيّع العشرات من أهالي قرية الشموت بمدينة بنها في محافظة القليوبية شمال القاهرة، جثمان الفنان المصري محمود جمعة إلى مثواه الأخير، عقب رحيله اليوم الجمعة عن عمر ناهز 71 عامًا.

واقتصر حضور الجنازة على عدد من أصدقاء الفنان الراحل من أهل الثقافة، وعدد كبير من أسرته وأهالي قريته.

من هو محمود جمعة؟

شهدت حياة جمعة الفنية تقلبات أضفت عليها طابعا خاصا، حيث عرف شاعرا، ثم وجد ضالته في التمثيل، الذي تقمص فيه أدوار الرجل ”العجوز“ الطيب تارة والشرير تارة أخرى.

بدأ محمود جمعة حياته العملية كموظف في النيابة المصرية، بمدينة بنها في شمال القاهرة مسقط رأسه، وذلك عام 1973، إذْ حصل على دبلوم معهد إعداد الفنيين التجاريين.

ولم يجد محمود جمعة نفسه كموظف في بداية حياته، إذْ اتجه إلى مسارح الدولة منذ عام 1976، وحينها اشتهر في أوساط الأدباء المصريين كشاعر.

وكانت بداية محمود جمعة مع الشعر من خلال ”رباعيات“ عُرضت في 15 حلقة بمسلسل ”أدهم الشرقاوي“، ومن هنا داعب التمثيل أحلامه، فتحدث مع أحد أصدقائه الذين كانوا يطلبون منه كتابة أشعار للأعمال الدرامية التي يقومون بإخراجها، ولكن نصحه الأصدقاء بالاستمرار كشاعر بعيدا عن التمثيل.

يقول محمود جمعة إنه بسبب حديث الكثيرين معه عن قوته كشاعر ”لم يُرد التقليل من قيمته، وتوقف عن فتح موضوع الرغبة في التمثيل مع المخرجين، رغم خبرته التي اكتسبها من عالم المسرح وتأليف الشعر للمسلسلات“.

ولأن الرغبة في التمثيل كانت قوية لديه، عرف الشاعر محمود جمعة طريقه للتمثيل، ولكن لم يسعفه الوقت، فعمره في التمثيل قرابة 4 سنوات فقط، بدأت عام 2017 من خلال مسلسل ”الأب الروحي“، ثم مسلسل ”كلبش“ الجزء الأول الذي عُرض في رمضان 2018.

وفي عام 2018 وجد جمعة نفسه يشارك في 4 مسلسلات دفعة واحدة هي: ”فوق السحاب، ليالي أوجيني، ورسايل، وعوالم خفية“، لتأخذ شهرته مداها.