وفاة الفنان الهندي عرفان خان

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توفي فجر اليوم الأربعاء الممثل الهندي البارز ومحارب السرطان عرفان خان، عن عمر يناعز الـ٥٣ عاما في مدينة مومباي الهندية بعد صراع مع مضاعفات صحية ناجمة عن عدوى بالقولون.