وفاة الفنان الهندي عرفان خان

وفاة الفنان الهندي عرفان خان

المصدر: فريق التحرير

توفي فجر اليوم الأربعاء الممثل الهندي البارز ومحارب السرطان عرفان خان، عن عمر يناعز الـ٥٣ عاما في مدينة مومباي الهندية بعد صراع مع مضاعفات صحية ناجمة عن عدوى بالقولون.

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