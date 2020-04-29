الجزائر توقف بث برنامج فكاهي بسبب مشهد مسيء لتبون وقيس سعيّد (فيديو)

أثار تناول سلسلة فكاهية في قناة جزائرية بطريقة ساخرة لهبة تضامنية مع تونس، جدلا واسعا في البلدين وصل إلى حد التنديد بالواقعة التي وصفت بالمسيئة لعلاقة الشعبين والمنافية لتقاليد الدبلوماسية الجزائرية، ما اضطر القناة فجر الأربعاء، إلى سحب الحلقات والإعتذار.

وقال متابعون إن مشاهد سلسلة "دار العجب" تضمنت تلميحات مسيئة لرئيس البلاد عبد المجيد تبون، حين وجه في فبراير/ شباط الماضي، مساعدة إلى تونس وقيمتها 150 مليون دولار.

وأظهرت السلسلة التي تبث على قناة الشروق منذ بداية رمضان، انتقادا لسياسة تبون وتوجهات الجزائر الخارجية، مع الإشارة الضمنية إلى أنه ترك شعبه في ضائقة مالية وتوجه إلى دعم خزينة دولة أخرى.

صرف المال العام

وبينت المشاهد أن تبون يصرف من الخزينة العامة هبات لصالح الأجانب، على حساب شعبه، وهو ما فجر انتقادات لاذعة، خصوصا أن أحد المشاهد حمل مسؤولية تسيير الوضع الحالي إلى من يصفهم "الأصابع الزرقاء" وهم الذين صوتوا في انتخابات ديسمبر الماضي، بمبرر أن الرئاسيات هي الحل لأزمة الجزائر.

وجرى الترميز إلى الرئيس تبون بمشهد الأب الذي تثير تصرفاته غضب العائلة، في إحالة إلى "رفض شعبي له"، مع ذكر مبلغ 150 مليونا وهو إشارة إلى الوديعة التي ضختها الجزائر إلى جارتها الشرقية تونس.

وورد ذكر اسم "قيس" على أنه رجل تونسي صديق لرب الأسرة، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي جرى تصويره على أنه جاء يطلب سُلفة، في مشهد مثير للاستياء.

سبب وقف بث مسلسل "دار لعجب" في قناة الشروق

بوصبع لزرق ولا مشهور يديرو عليه مسلسلات 😂👇 Posted by ‎الجزائر قبل كل شيء l'Algérie avant tout‎ on Tuesday, April 28, 2020

وقال متابعون إن مضمون السلسلة تطرق إلى رفض شعبي لرئيس البلاد وسياسته وحتى لانتخابات الرئاسة التي دافعت عنها المؤسسة العسكرية.

وطالب نشطاء بتدخل سلطة ضبط السمعي البصري (هيئة حكومية تراقب مضامين القنوات)، واعتبروا أنها تكيل بمكيالين بعدما وجهت قبل أيام إنذارا لقناة نوميديا بسبب برنامج مقالب تم اعتباره مسيئا للفقراء ومهينا للمرأة.

اعتذار وعقوبات

ولم يصدر أي موقف رسمي من الرئاسة الجزائرية أو التونسية ولا أية جهة حكومية في البلدين، بينما اضطرت مجموعة الشىروق الإعلامية، أمام وابل الانتقادات، إلى تقديم اعتذار لمشاهديها في الجزائر وتونس، ووجهت اعتذارا للرئيس قيس سعيد عما بدر في مشاهد "دار العجب".

وقالت في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه إنها: "تعلن للرأي العام أنّها فتحت تحقيقا مستعجلاً في هذه القضية، بعد صدور قرارها بتوقيف كامل لفريق المُعاينة الأولية للبرامج وإحالة أفراده على المجلس التأديبي".

وتابع البيان أن القناة "أمرت بإسقاط السلسلة الفكاهية “دار العجب” نهائيّا من الشبكة البرامجية لها، وحذف حلقاتها السابقة من منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكرت القناة "بسعْيها الإعلامي الدائم في الدفاع عن تعميق فرص التعاون والتكامل بين البلدين، وهي التي طالما تعاطت مع الملف التونسي من منظور الأخوة الجامعة قبل المصالح، باعتبارنا شعبٌا واحداٌ رسمت الجغرافيا الحديثة الحدود بين أوصاله المتلاحمة".

وختمت أن مجموعة الشروق "احتفت عاليًا بالزيارة الأخيرة للرئيس التونسي قيْس سعيد إلى بلادنا، مُشيدة بنتائجها السياسية والاقتصادية ضد أبواق الهمز واللم، والتي يُسيئها ويضرها التقارب بين أبناء شعب واحد يعيشون في أرضيْن مُتجاورتيْن".