رد صادم من الفنان السعودي حسن العسيري على سؤال رامز جلال حول الحيوان الذي يخشاه (فيديو)

وقع الفنان السعودي حسن عسيري، في قبضة مقلب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان المُثير للجدل رامز جلال، في حلقة، اليوم الثلاثاء.

ووصف العسيري، رامز جلال حينما شاهد صورته، بـ"الأوفر والمزعج" قبل أن يظهر رامز فجأة ويتسبب بفزعه، ليبدأ العسيري بالصراخ، قائلًا:"الله يلعن إبليسك يا ملعون شو اللي جابك".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقولة العسيري:"الله يلعن إبليسك"، متخذينها "كوميكس" جديدًا في تبادل الردود بين طرف وآخر، وعلّق أحد الرواد على" تويتر" قائلًا:"‏الله يلعن إبليسك يا ملعون شو اللي جابك أنت.. ردة فعله فظيعة والله".

رامز جلال وقرار عاطفي جدا في حلقة حسن عسيري#رامز_مجنون_رسمي#MBCMASR pic.twitter.com/0P4TNKPHGy — MBC مصر (@mbcmasr) April 28, 2020

وعبّر بعض متابعي البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تصديقهم نزاهة حلقة الفنان السعودي حسن العسيري، لتلقائية ردود أفعاله، وقال أحدهم:"أنا صدقت أن حسن عسيري لا يدري، عاد ما أدري عنكم تصدقون أم لا ؟".

وسأل رامز ضيفه العسيري، ما الحيوان الذي تخاف منه؟، فأجابه عسيري إجابته الصادمة:"رامز جلال"، ما فتح موجة من الضحك والسخرية على رامز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد العديد منهم نشر الجملة على حساباتهم الخاصة.

وهاجم الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين في السعودية، برنامج رامز جلال، قائلًا:"‏أتمنى إيقاف برنامج (رامز مجنون رسمي)".

ومضى، قائلًا:"هو برنامج لا يعطي رسالةً إيجابيةً، ولا قدوةً حسنةً للآخرين، خاصةً المراهقين من الشباب الذين قد تستهويهم مشاهد العنف والتنمر على الآخرين، والسخرية منهم، فيظنونها مقبولة اجتماعيًا وتجلب الفرح فيطبقونها على الآخرين".

وتدور فكرة المقلب حول استدعاء ضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى، ليجلس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه، ثم يحاول القيام، ولكن يتم تقييده بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.